"Сумасшедшинка" в музыке вернула проблему "отцов и детей"

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"Легкая сумасшедшинка" в песнях Billie Eilish, которую любит поколение Z, серьезно контрастирует с классическим роком их родителей в исполнении Led Zeppelin. Как и почему в музыке возникла "проблема отцов и детей", рассказал музыкальный критик Илья Легостаев.

Billie Eilish – это, пожалуй, главная звезда поколения Z. Она покорила своих сверстников, которые родились уже в новом тысячелетии, и поставила в тупик их родителей. Секрет успеха у подростков и сомнения у родителей, по мнению Ильи Легостаева, кроется в "законах поп-музыки". Именно этот жанр стал водоразделом.

"Современные молодые люди любят поп-музыку, в которой есть легкая сумасшедшинка, которая как будто сделана в домашних условиях на коленке. Такие песни звучат диковато, но в то же время очень привязчивы и созданы именно по законам поп-музыки", – считает музыкальный критик.

"Попсовые" ритмы ставят в тупик родителей не из-за отторжения самой Billie Eilish, а из-за разницы музыкального воспитания. Илья Легостаев в интервью радио Sputnik рассказал, что "поколение отцов" сейчас слушает Led Zeppelin и Deep Purple, поэтому им сложно понять новые веяния.

"Музыкальные вкусы формируются, когда люди достаточно молоды и восприимчивы, когда музыка является для них неотъемлемой частью их социума, помогает в кризисных ситуациях, может заменить друзей, бывает некой психотерапией. И чаще всего запоминается то, что популярно и активно звучит", – считает Илья Легостаев.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/