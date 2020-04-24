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При его имени «народ вспоминает своё нравственное возрождение»

«Под гнетом татаро-монгольского ига русский человек приходил в ужас только при одном имени этих завоевателей», – пишет Лев Кавелин в издании«Участие преподобного отца нашего Сергия в событиях 1380 года, положивших начало освобождению России от татарского ига»(1911). Автор цитирует далее историка Василия Ключевского: «Примером своей жизни, высотой своего духа преп. Сергий поднял упавший дух родного народа, пробудил в нём доверие к своим силам… Человек, раз вдохнувший в общество такую веру, становится для него носителем чудодейственной искры, способной зажечь и вызвать к действию эти силы всегда, когда они понадобятся. Поэтому при имени преп. Сергия народ вспоминает своё нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое, и затверживает правило, что политическая крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной».

3 мая 2020 года исполняется 706 лет со дня рождения великого инока-подвижника земли Русской, преподобного Сергия Радонежского, одного из наиболее почитаемых святых. На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с коллекцией «Сергий Радонежский (ок. 1314–1392)», в которую вошли раритетные издания, в том числе летописные сведения о жизни и деяниях иеромонаха, изображения святого и памятников ему, материалы, посвящённые основанной им Троице-Сергиевой лавре, и многое другое.

В книге протоиерея Иоанна Морева«Преподобный Сергий Радонежский, великий подвижник и печальник земли русской»(1893) описывается становление личности будущего подвижника. Родился он 3 мая 1314 года в селе Варницы под Ростовом и при крещении получил имя Варфоломей. «Будучи мальчиком, – пишет автор, – он был не похож на других детей. Так, он совершенно уклонялся от детских игр и забав, избегал шуток, смеха и празднословия. Но особенно он удивлял родителей своим постом и воздержанием». Примерно в 1328 году будущий иеромонах вместе с семьёй переехал в Радонеж. После смерти родителей Варфоломей вместе со старшим братом Стефаном удалились в пустынные места, но брат не смог вынести затворничества, ушёл в Москву и поступил в число братии Богоявленского монастыря. А крепкий духом и телом Варфоломей остался.

«Тамбовские губернские новости»в сентябре 1892 года писала: «Преподобный Сергий отличался необыкновенной физической силою. Его современник, ученик и первый жизнеописатель говорит: „преподобный Сергий имел силу против двух человек“. Недаром древняя поговорка сложила выражение: „В здоровом теле – здоровый дух“. Преподобный Сергий не только не избегал физического труда, но своими руками срубил все монастырские постройки и первую монастырскую церковь, в которой и был пострижен в монашество 7 октября 1342 года». Юноша, согласно святцам, получил имя Сергия.

«Одинокий среди дремучего леса, наполненного волками и медведями, лишённый самой необходимой пищи, углублённый в изучение священного писания, созерцательную жизнь и молитву, дошедший путём подвижничества до мудрости и ясновидения, преподобный скоро стал читать в сердцах людских, как в открытой книге», – отмечалось в газете«Тамбовские губернские новости».

Слава о затворнике быстро распространилась, к Сергию потянулись паломники. Беседы с иноком нередко меняли их судьбу.

«Люди, желавшие иметь руководство в духовном жительстве, услыхав о святом житии Сергия, начали просить позволения селиться и жить близ него», – повествует книга«Память 500-летия преподобного и богоносного отца нашего Сергия Радонежского и всея России чудотворца»(1894). Там же говорится: «По слову преподобного пришельцы начали созидать себе хижины около уединённой келии, приемля себе за образец постническое житие его. Три или четыре келии построил он своими руками, рубил дрова и сам носил их к келиям, чтобы облегчить братию, молол в жерновах, пёк хлебы, варил пищу, шил одежду и обувь; воду, на двух водоносах на своих раменах носил на гору и поставлял у келии каждого… Многие притекали искать себе спасения под мирным его кровом, и никого не отвергал он, ни богатого, ни убогого, по слову Евангельскому».

Сергий Радонежский «тихими и кроткими словами» умел воздействовать на самые загрубелые и ожесточённые сердца, часто примирял враждующие стороны.

Своим нравственным авторитетом Сергий во многом способствовал политическим успехам Московского государства в период княжения великого князя Дмитрия Ивановича Донского. Важнейшее по своему значению событие XIV века – Куликовская битва 1380 года и победа в ней – приписывалось современниками молитвам святого Сергия: перед выступлением из Москвы, 18 августа, великий князь Дмитрий Донской приехал с боярами и воеводами в Троицкий монастырь испросить благословение игумена Радонежского. «Св. угодник Божий благословил на битву с врагами великого князя московского Дмитрия Иоанновича, укрепил его мужество надеждою победы. „Иди, господине, безбоязненно! Господь поможет тебе на безбожных врагов!“, – говорил он великому князю, напутствуя его своими молитвами в поход», – написано в книге «Преподобный Сергий Радонежский, великий подвижник и печальник земли русской».

«Кто был Преподобный Сергий для нашей Русской Церкви, для Русского государства, для Русского народа?», – задаёт вопрос архиепископ Никон в предисловии к своей работе «Житие и подвиги преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца» (1904). И отвечает: «Святая Церковь характеризует его, называя столпом Церкви. Он не только сам был крепким столпом Церкви Христовой, но, по выражению одного из наших архипастырей, Херсонского архиепископа Никанора, „уподобил и продолжает уподоблять своей духовной природе и всех близко соприкасающихся к нему людей. Он напитал своим крепким духом целые сонмы, целые поколения монашествующих. До 70 монастырей было основано его учениками и учениками его учеников; его духовное потомство было одной из главных духовных сил, содействовавших духовному претворению разных полуязыческих племён, раскинутых по пространству северной и средней России, в одно целое Великорусское племя, объединённое, одушевлённое, скреплённое духом Православия“».

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Источник: ведущий редактор пресс-службы Президентской библиотеки