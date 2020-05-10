9 мая. Библиотеки в честь Дня Победы

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона:

Волонтёры, новороссийские литераторы, а также юные друзья исторического клуба «ИСТОКИ» продолжают «говорить стихами о войне». Несмотря на то, что данный поэтический конкурс подошел к концу, число желающих прочесть на камеру памятные строки – возрастает.

В День Победы в социальной сети «Инстаграм» появилось 6 новых видеороликов, в которых дети, подростки, взрослые замечательно проникновенно декламируют стихотворения, выражая всю боль и сожаление от испытаний той войны.

В подборке видеозаписей можно познакомиться и с авторскими работами новороссийских литераторов, прочитанных их внуками, и с известными на весь мир произведениями.

Нужно отметить, что подписчикам социальных сетей Баллионовской библиотеки очень нравятся подобные видеопубликации. За короткий промежуток времени они собирают много одобрений и просмотров.

В серии «Памятники Победы» новая публикация. На этот раз подписчики, хоть и виртуально, но посетили мемориал «Героям-Панфиловцам», расположенный в Московской области в поселке Дубосеково.

Пост рассказывал историю памятника, называл архитектора, а также демонстрировал сам мемориал.

9 особенное внимание было уделено акции «Наш Бессмертный полк».

Было опубликовано три поста.

Сначала рассказано о семье новороссийской поэтессы Коноваловой Алевтины Юрьевны. Сама Алевтина Юрьевна записала замечательное видео, в котором говорила о героях своей семьи, которыми она бесконечно гордится.

Затем публикация истории участницы Великой Отечественной войны, потомка чехов-переселенцев – Ружечко Евгении Тимофеевны.

И, наконец, о ветеране тыла, копавшей окопы и траншеи - Демченко Анне Павловне и ее правнуке Городнове Александре, который замечательно исполнил стихотворение о Великой Отечественной войне.

Акция «Литература Победы» была продолжена публикацией о книге, которую должен прочитать каждый. Это произведение Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Пост содержал информацию о книге, аннотацию, интересные сведения, а также иллюстрации.

Сразу за акцией «Литература Победы» публикация поста «Фильмы Победы» или «Смотрим Победу». На этот раз, в столь памятный день, речь шла о знаменитой на весь мир картине – «А зори здесь тихие». Было рассказано о задумке фильма, сюжете, режиссере. Пост собрал много одобрительных комментариев и знаков.

В акции «Георгиевская ленточка» два участника: серебряный волонтёр Сергей Непиющий и узник Лышко Мария Николаевна (95 лет).

Для них ленточка – не просто памятный знак, не просто символ Дня Победы. Это причастность к большому событию, к Великому Подвигу, в незабвенной славе народа.

Интересный пост состоялся в рамках акции «Солдатский треугольник». На этот раз опубликовано письмо не с фронта, а наоборот на фронт. Письмо написано учениками к своему учители. В карточке ученики обещают учителю прилежно заниматься, пока он бережет их страну от врага.

Семья Волковых – Вячеслав и Елена – присоединились к памятной акции «Окна Победы». Супруги создали композицию в память о герое Великой Отечественной войны, участнике обороны Ленинграда, бойце за Сталинград – Волкове Павле Николаевиче.

Композиция была дополнена медалями, орденами героя, а также свечами и флагами. Пост можно увидеть здесь: @biblioteka_balliona (Инстаграм)

Заключительный пост ко Дню Победы был посвящен подвигу городов-героев. В социальной сети ВКонтакте и в Инстаграм были опубликованы тематические заметки.

ВКонтакте получилась максимально полная статья с описанием героического подвига городов СССР, получивших отличительное звание. А в Инстаграм аннотация к статье в ВКонтакте и ссылка на нее.

Отдел Краеведения Баллионовской библиотеки в рамках акции «Литература Победы» в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Черноморский меридиан» познакомил читателей со стихотворением Константина Подымы «Героям нет забвенья», в котором поэт обращается к теме памяти, призывает молодое поколение чтить Героев огненных лет и не забывать о героическом прошлом своей страны.

В рамках акции «Наследники Победы» отдел Краеведения Баллионовской библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Черноморский меридиан» опубликовал видео с юным читателем Клочановым Марком, который выразительно прочел стихотворение Сергея Острового "Живая память". Видео было продумано до мельчайших деталей: патриотизм чтеца, его живая артикуляция и военная форма не оставила зрителей равнодушными.

Сотрудники отдела «Молодёжный проспект» Баллионовской библиотеки предложили своим подписчикам поучаствовать в онлайн-викторине «Песни, пришедшие с войной». Испытать себя на знание песен военных лет в прямом эфире собрались 28 человек. За первые 2 часа размещения материала на странице викторину прошли 87 человек.

Викторина показала, что эти песни знают все, они живы и любимы людьми самых разных возрастов.

В праздничный день отдел «Молодёжный проспект» Баллионовской библиотеки продолжил знакомить своих подписчиков с историями, которые были предоставлены нашими активными читателями.

Так, Владимир Ратушинский рассказал историю своего прадеда, приняв участие в акции «Бессмертный полк», а затем поздравил всех с праздником Победы, исполнив песню «День Победы».

Также в акции «Бессмертный полк» приняли участие Марчук Илья, Симонов Михаил и Ших Мария. Эти ребята специально сняли авторские видео с использованием фотографий из семейного альбома. Михаил Симонов зачитал подлинное фронтовое письмо своего прадеда Панко Михаила Семёновича. В семье бережно хранятся Орден Отечественной войны и другие награды героя. Мария Ших, перебирая семейные фотографии и готовя рассказ о героях своей семьи, написала стихотворение и включила его в свой ролик.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко:

Акцию «Бессмертный полк в историях» продолжает видеопост «Семейный альбом». Представители трех поколений семьи в преддверии Дня Победы рассматривают фотографии семейного архива. Очень трогательно звучит рассказ о героическом прошлом дедушек и прадедушек, испытавших на себе тяготы войны. В семье три участника Великой Отечественной войны – Шелков Георгий Дмитриевич, Фирюлин Никита Семенович, Осипов Герасим Алексеевич, один из них с нее не вернулся. В семье бережно хранят память о защитниках Родины и передают подрастающему поколению.

Акция «Бессмертный полк в историях» пополнилась видео-рассказом о Митине Павле Ивановиче, участнике боев за Кенигсберг.

В День Победы поступило много поздравлений от подписчиков, пожелавших принять участие в акции «Наследники Победы».

Юные участники акции прочли стихи – Чугуев Сергей стихотворение Романа Хоткова «Святый Боже», Диана Полевечко – стихотворение Сергея Михалкова «Нет войны».

Два видео с трогательным исполнением всеми любимых песен «Темная ночь» от Артема Скрынникова и «Журавли» от Камилы Кутсаитовой.

Брат и сестра Степеновы – Маргарита и Иван, участники народного ансамбля танца» Чудо-Юдо» сделали видео у себя дома, исполнив танец под песню «Катюша».

К 75-летию Победы сотрудники подготовили и опубликовали видео-пост «Я помню! Я горжусь!».

Библиотека-филиал № 4 им. А.С. Пушкина:

В социальных сетях были опубликованы фотографии тех, кто присоединился к социально-патриотический акция «Наследники Победы». Учащиеся МАОУ СОШ №33 прислали видеозаписи, где они читают стихи.

9 мая для всех россиян великий праздник - День Победы. С 28 апреля на страничках социальных сетей библиотеки публиковались фотографии участников Всероссийской патриотической акции «Георгиевская лента онлайн», посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и созданная в честь великих людей, которые ценой невероятных усилий освободили землю от немецких захватчиков. Георгиевская ленточка — символ Победы. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка является символом памяти, связи поколений и воинской славы.

Участники акции «Георгиевская ленточка» фотографировались дома с георгиевской ленточкой и рассказывали, что она для них значит.

Многие горожане присоединились к Акции «Окна Победы». В разных уголках России жители присоединились к этой акции. Город-герой Новороссийск не был исключением. И пусть даже окна эти на последнем этаже, все не равнодушные горожане украшали свои окна и присылали фотографии в библиотеку. Все фотографии публиковались на страницах социальных сетей.

В прямом эфире на странице Инстаграм, сотрудники библиотеки продолжили знакомство читателей и с «Литературой Победы». В эфире был прочитан рассказ Сергея Алексеева «Победа».

С. П. Алексеева написал много рассказов о Великой Отечественной войне, о мужестве нашего народа в дни тяжких испытаний, о великих подвигах простых солдат и командиров. Произведение «Победа» – это рассказ о том, как Знамя Победы над Рейхстагом водрузили Михаил Егоров и Мелитон Кантария.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова:

Была продолжена акция «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»- видео ролик «Герои весны 45-го года», «Светлая память».

Библиотека-филиал № 8:

Ежедневный пост «Этот день в истории» был посвящен 9 мая 1945 года.

Эту дату никогда не вычеркнут из истории, она останется навечно в календаре, и всегда будет напоминать о тех страшных событиях и великом разгроме фашистских войск, прекратившем ад на Земле.

Так же в этот день 9 мая 1926 года родился Булат Окуджава. Его песни стали неотделимой частью Дня Победы. Его песни – лейтмотив, без которого не начинается «этот самый день в году». «Десятый наш десантный батальон», «Бери шинель, пошли домой», «Ах война, что же ты сделала подлая».

Советский и российский поэт, бард, прозаик и сценарист, композитор. Автор около двухсот авторских и эстрадных песен, написанных на собственные стихи, один из наиболее ярких представителей жанра авторской песни.

Так же библиотека постоянно публикует фотографии читателей желающих присоединиться к акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк».

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина:

В акции «Литература Победы» представлен видеоролик с отрывками из произведения «У войны не женское лицо» белорусской писательницы Светланы Алексиевич.

Видеоролик с отрывком из произведения был прочитан ученицей 9 класса из 7-ой гимназии, города Новороссийска, Коваленко Владиславой.

Также видео-письмо-обращение к ветеранам войны прочитала Коваленко Владислава.

В акции «Бессмертный полк» приняла участие библиотекарь Наталья Владленовна Лукашевич, разместив онлайн своего родственника.

Библиотека приняла участие в акции «Наследники победы» и «Мы о войне стихами говорим», опубликовав видеоролики четырех участников.

Библиотека-филиал № 16 ст. Раевской:

Акция «Георгиевская лента» пополнилась сразу на пять участников, которые предоставили свои фотографии с георгиевской лентой и ответы на вопрос «Что значит для Вас Георгиевская лента?».

В рамках акции «Окна Победы» размещены фото окон библиотеки, украшенных к 9 Мая.

Молодежная библиотека № 18 им. М. Горького:

Праздничный видеоролик «Солдаты Победы» опубликован на страницах соцсетей и посвящен героям-фронтовикам, чья судьба была объединена Новороссийском. В видеоролике представлены фотографии участников обороны Новороссийска и наших земляков. Публикация в рамках гражданско-патриотической акции онлайн «Бессмертный полк».

В рамках акции «Наследники Победы» опубликован видеоролик, где юный читатель Андрей Самоделкин читает стихотворение Константина Симонова «Жди меня».

Источник: ЦГБ им. Баллиона