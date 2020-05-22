Самоизоляция – время новых свершений

/Культура/

Время свершений, на которые не хватало ни времени, ни сил в обычном ритме жизни: работа-семья-дом.

Чаще всего это хобби, связанные с искусством. Причем за творчество берутся даже те, кто никогда в жизни к нему не прикасался. Пока действует карантин, жители Приморского внутригородского района пишут стихи, запускают флешмобы и декорируют дворы поделками из дерева и гипса.

- Сейчас я снимаю небольшие видео по прикладному искусству и хочу провести небольшой мастер-класс. Хочу освоить новую технику - гипсовый барельеф. Меня всегда привлекал объем в работе. Благо, я успел купить до режима самоизоляции мешок гипса, - рассказал Сергей Александрович.

Настя Пащенко: «Открыла новый талант - кулинарный. Оказывается, у меня есть невероятные способности. Порадовать своих родных, близких, сделать для них необычный вкусный сюрприз. Обычно на праздники я всегда так делаю, а теперь могу каждый день. И детям интересно. Они творчески подходят, украшают сами».

Психологи уверены, самоизоляция - это не повод разойтись по разным углам квартиры, а возможность провести время вместе.

Соблюдает условия самоизоляции и старшее поколение.

Вместе с внуками Людмила Павловна каждый день печет лакомства. Шьет костюмы для внуков. Так дети и без дела не сидят, и мелкую моторику рук развивают. - «Я вообще никуда не выхожу. Приходится с ними сидеть, заниматься. Что-то делаем, творим».

Надеемся, что эти истории дадут вам стимул к тому, чтобы увлечься чем-то новым. Поиск любимого дела ограничивается только вашей фантазией. Главное, чтобы им можно было заниматься в помещении. Ведь сейчас, как никогда, важно оставаться дома.

Источник: администрация Приморского района