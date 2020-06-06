Библиотеки в соцсетях 5 июня

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона:

6 июня Россия будет отмечать 221 год со Дня рождения великого поэта, драматурга, писателя Александра Сергеевича Пушкина и поэтический онлайн-марафон продолжается.

Для подписчиков библиотеки видеоролик записала преподаватель Ольга Вострикова, прочитавшая стихотворение «Черная шаль».

Пушкин написал данное стихотворение в южной ссылке, куда был отправлен из-за сочинения вольных лирических произведений, не соответствующих статусу чиновника на госслужбе.

«Черная шаль» – второе стихотворение в южном цикле. Оно покорило современников поэта экзотическим колоритом и рассказом от первого лица о преступлениях, вызванных ревностью. Главный герой узнает, что у него появился соперник и торопится к дому возлюбленной. Там он застает ее с другим и, не сумев совладать с собой, убивает обоих в порыве ярости

Утренний марафон позитива и улыбок продолжается. Отдел массовой работы публикует яркие, лучезарные фотографии, чтобы настроить подписчиков на долгое и положительное лето.

Серия публикаций «Этот день в истории» продолжилась информационным сообщением о том, что 5 июня 1880 года впервые в Москве состоялся Пушкинский праздник, на которой присутствовали: Иван Тургенев, Федор Достоевский и другие.

А еще в этот день, 5 июня 1527 года, началось преподавание знаменитейшего врача – Парацельса.

В календаре праздников встречаются очень необычные! День солнечного зайчика отмечается 5 июня. Об этом есть пост в социальной сети ВК на странице библиотеки.

Публичный центр правовой информации Баллионовской библиотеки подготовил Информер «Поправки к Конституции РФ».

Из информационного слайда видно, какие конкретно изменения будут вынесены на голосование, которое состоится 1 июля 2020 года

Известно, что пользователи соцсетей обожают видеоформат, т.к. информацию в таком виде легче получить и обработать. Поэтому на страничках в соцсетях библиотеки сотрудники Публичного центра правовой информации предложили подписчикам постоянную рубрику «Тот самый день» в новом формате.

Итак, 5 июня «Всемирный день окружающей среды» (День Эколога) был представлен при помощи простого и интересного способа – анимации.

Отдел «Молодёжный проспект» продолжил знакомить подписчиков с работами, участвующими в краевом онлайн-смотре антинаркотических социальных роликов, плакатов и рисунков "Твой взгляд", направленных на профилактику правонарушений, асоциальных явлений среди несовершеннолетних и молодежи.

В социальных сетях сообщества Инстаграм и ВКонтакте был размещён социальный видеоролик «Выбирай правильный путь». Ролик снят в технике «Stop motion» и является совместным продуктом сотрудников отдела и подписчиков сообщества, которые посмотрели видеоурок о данной технике на странице ВКонтакте и решили создать собственный мультфильм.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова:

Опубликован информационный пост к Всемирному дню защиты окружающей среды, который отмечается 5 июня.

Именно в этот день в 1972 году в Стокгольме открылась конференция ООН по проблемам окружающей человека среды. Цель - привлечь внимание общества к проблемам окружающей среды, острой необходимости в изменении отношения человека к природным ресурсам. Дополнением к посту опубликован Календарь экологических дат.

Библиотека-филиал № 8:

Информационный пост «Этот день в истории» был посвящен известной актрисе Барбаре Брыльска.

Первую роль в кино она сыграла в 17 лет, в комедийном боевике «Калоши счастья». Популярность на родине к Барбаре пришла после фильма «Фараон», где 25-летняя актриса сыграла главную роль. После выхода фильма «Ирония судьбы, или с легким паром» к ней пришла известность. В реальной жизни она является полной противоположностью своей экранной героини

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина:

Сотрудники библиотеки продолжают публиковать в социальных сетях посты, приуроченные ко дню Победы.

Так, под хештегом #75летпобеды, был опубликован видеоролик, приуроченный к 110- летию со дня рождения Константина Константиновича Коккинаки, рассказывающий о том, как сложилась судьба этого выдающегося человека, за что он удостоен самой высокой награды от государства.

Источник: ЦГБ им. Баллиона