Пригожин поддержал призыв Титова разрешить корпоративы

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Из-за ограничений культурно-массовых мероприятий в сфере шоу-бизнеса пострадали даже не десятки, а сотни тысяч человек, рассказал продюсер Иосиф Пригожин. В интервью радио Sputnik продюсер поддержал призыв Бориса Титова начать снимать ограничения в сфере индустрии развлечений.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал "как можно скорее" разрешить корпоративы и решить вопрос с уже купленными билетами на концерты, отмененные из-за коронавируса. По его словам, это необходимо для спасения десятков тысяч человек, занятых в индустрии развлечений.

"Тысячи артистов остались не у дел, организаторы, которые делали концерты, потихоньку становятся банкротами. Представьте, какое количество концертных залов было арендовано, какое количество билетов продано, а деньги зрителям не возвращены. Какое количество оплаченной рекламы, авансовых гонораров зарубежных артистов. Это даже не десятки, это сотни тысяч людей. Артист – это фронтмен, его обслуживает огромная армия людей, которая не зарабатывает такие гонорары. У огромного административного состава по проведению культурно-массовых мероприятий просто нет доходов", – сказал Иосиф Пригожин.

Напомним, в России с середины марта запрещены массовые мероприятия численностью более 50 человек в связи с пандемией коронавируса.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/