Подведены итоги конкурса «Кубань читает Пушкина-2020»

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Конкурс был объявлен Краснодарской краевой универсальной научной библиотекой им. А.С. Пушкина и проходил с 20 по 30 мая в рамках Всекубанской акции «Читаем Пушкина», которая в этом году объединила поклонников творчества великого поэта в виртуальном пространстве.



Все чтецы и авторы работ в номинации «Я говорю о Пушкине» получат Дипломы участников Всекубанского конкурса. А голоса победителей-чтецов звучат сегодня и будут звучать в ближайшие дни в инстаграмм-аккаунтах Краснодарской краевой универсальной научной библиотеки им. А.С.Пушкина и Краснодарской краевой детской библиотеки им. братьев Игнатовых.

Сотрудники библиотек Новороссийска поздравляют Кулакова Алексея (проект Центральной городской библиотеки им. Э.Э. Баллиона отдел Электронный читальный зал) в номинации «За креативный подход!».

Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе, всем, кто читал и слушал Пушкина! Его главный итог – обращение тысяч и тысяч кубанцев к творчеству гения русского слова.

Источник: ЦГБ им. Баллиона