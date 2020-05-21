20 мая стартовала Всекубанская акция «Читаем Пушкина – 2020»
Акция проходит по инициативе Краснодарской краевой универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина. В этом году она будет реализована в онлайн-формате.
Библиотеки Новороссийска поддерживают поэтический марафон «Читаем Пушкина».
Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона
Новороссийские литераторы, участники творческих объединений «ИСТОКИ», «Наше Слово», «Родники», «Горит свеча», а также юные друзья библиотеки подготовили видеоролики с декламацией стихотворений великого русского поэта, драматурга и прозаика Александра Сергеевича Пушкина или же с чтением авторских работ.
Первые публикации в рамках акции состоялись уже 20 мая. Руководитель клуба старожилов и хранителей истории «ИСТОКИ» - Коновалова Алевтина Юрьевна выступила с произведением «Я помню чудное мгновенье», а активный читатель библиотеки Онипченко Вера Ивановна прочла авторскую работу «Я с Пушкиным давно знакома».
Видеозаписи были размещены в социальных сетях Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона (Facebook, Instagram, ВКонтакте) по ссылкам:
https://vk.com/novorossbiblioteka?w=wall-25663784_7191 https://vk.com/novorossbiblioteka? w=wall-25663784_7193
Библиотека-филиал № 8
Даниил Арнаутов зачитал отрывок из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила».
Просмотр доступен по ссылке:
https://www.instagram.com/p/CAZxYsSAQpy/
Источник: http://ballion.ru/
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