20 мая стартовала Всекубанская акция «Читаем Пушкина – 2020»

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Акция проходит по инициативе Краснодарской краевой универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина. В этом году она будет реализована в онлайн-формате.

Библиотеки Новороссийска поддерживают поэтический марафон «Читаем Пушкина».

Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Новороссийские литераторы, участники творческих объединений «ИСТОКИ», «Наше Слово», «Родники», «Горит свеча», а также юные друзья библиотеки подготовили видеоролики с декламацией стихотворений великого русского поэта, драматурга и прозаика Александра Сергеевича Пушкина или же с чтением авторских работ.

Первые публикации в рамках акции состоялись уже 20 мая. Руководитель клуба старожилов и хранителей истории «ИСТОКИ» - Коновалова Алевтина Юрьевна выступила с произведением «Я помню чудное мгновенье», а активный читатель библиотеки Онипченко Вера Ивановна прочла авторскую работу «Я с Пушкиным давно знакома».

Видеозаписи были размещены в социальных сетях Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона (Facebook, Instagram, ВКонтакте) по ссылкам:

https://vk.com/novorossbiblioteka?w=wall-25663784_7191 https://vk.com/novorossbiblioteka? w=wall-25663784_7193

Библиотека-филиал № 8

Даниил Арнаутов зачитал отрывок из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила».

Просмотр доступен по ссылке:

https://www.instagram.com/p/CAZxYsSAQpy/

Источник: http://ballion.ru/