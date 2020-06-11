Святой праведный Иоанн Кронштадтский: «Не себе, а другим принадлежу»

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14 июня 2020 года исполняется 30 лет со дня прославления святого праведного Иоанна Кронштадтского (Иоанна Сергиева), канонизированного Русской православной церковью на Поместном соборе в 1990 году.

Всю свою жизнь протоиерей Иоанн Кронштадтский посвятил служению людям во имя Бога – как на церковном поприще, так и на ниве благотворительности. В издании «Отец Иоанн Кронштадтский как пастырь-благотворитель» (1913) на портале Президентской библиотеки приводятся его слова: «Я – священник, –говорил о. Иоанн, – чего же тут? Значит, и говорить нечего: не себе, а другим принадлежу».

«О. Иоанн Ильич Сергиев Кронштадтский родился 19 октября 1829 года на далёком севере, в селе Сурском Пинежского уезда Архангельской губернии. Отец его – бедный причётник», – рассказывается о нём в некрологе «О. Иоанн Ильич Сергиев Кронштадтский» (1908). Более 300 лет его предки по отцовской линии были священниками. Многодетная семья была очень бедной, и мальчику «приходилось видеть лишь сцены безвыходной нищеты, почти голода. В душе ребёнка остались одни мрачныя впечатления человеческой жизни, картины горя, несчастия, отчаяния <…> Отсюда возникла любовь к ближним и сострадание к людскому горю и несчастиям». Далее следует рассказ самого Иоанна о его естественном приобщении к религии и церкви: «…лет 4–5, а может быть и менее, родители приучили меня к молитве и своим собственным примером делали из меня религиозно настроенного мальчика. Мой отец брал меня постоянно в церковь и я всею душою полюбил общественное богослужение, особенно хоровое пение».

После окончания духовной семинарии в Архангельске Иоанна Сергиева как лучшего ученика направляют учиться на казённый счёт в Санкт-Петербургскую духовную академию. Несмотря на материальные трудности семьи, овдовевшая мать Иоанна, горячо им любимая и почитаемая, неизменно поддерживала тягу сына к учёбе и миссии священника, а Иоанн стремился к пастырской, проповеднической деятельности.

В 1855 году, закончив обучение со степенью кандидата богословия, Иоанн Сергиев женится на дочери протоиерея Андреевского собора в Кронштадте Елисавете Несвитской и принимает сан священника для службы в этом соборе. В книге «Отец Иоанн Кронштадтский как пастырь-благотворитель» говорится: «С самых первых дней своего священнослужения, молодой Кронштадтский батюшка проявил особенную любовь к церковной проповеди, к частому совершению богослужения, к широкой и любвеобильной помощи бедным». С 90-х годов XIX века он начинает подписываться «Иоанн Кронштадтский». Первые 30 лет своего служения он почти не выезжал из Кронштадта дальше, чем в Петербург.

Паства у отца Иоанна была особенная. В XIX веке Кронштадт, расположенный на острове, был местом поселения административных ссыльных – бродяг, пьяниц, нищих. В городе их боялись, ночью было опасно выходить на улицу. Чернорабочие, занятые в порту только во время навигации, по полгода сидели без дела, пьянствовали и бродяжничали. Но, как говорится в брошюре «Отец протоиерей Иоанн Ильич Сергиев (Кронштадтский)» (1899), «пламенная ревность о спасении ближних поставила о. Иоанна с первых же дней его пастырскаго служения в самую тесную связь с жизнию пасомых, среди которых он с болью сердца смотрел на тех несчастных, которые не только утратили свой христианский облик, но и спустились в нравственном отношении на степень почти неразумных существ».

Благоговейно относясь ко всем ритуалам церковного богослужения, Иоанн, по свидетельству современников, священнодействовал необычайно вдохновенно, порой отходя от строгих церковных канонов, и в связи с ростом числа прихожан Святейший Синод в виде исключения дал ему разрешение на проведение общего покаяния и исповеди. Вот что вспоминает об этом участник в упомянутом издании «Отец протоиерей Иоанн Ильич Сергиев (Кронштадтский)»: «Душевное напряжение толпы достигает последней степени, без различия классов. Все: и образованные и необразованные, и богатые и бедные, и молодые и старые, мужчины и женщины, решительно все начинают плакать <…> Стон от рыданий стоит в церкви… Словом, весь народ вместе со стоящим на амвоне пастырем в эту минуту как бы составляет одно целое. О. Иоанн крестится и со слезами благодарит Бога за дарованное предстоящим покаяние».

Иоанн Кронштадтский всеми силами помогал беднейшим из своей паствы и утешением, и добрыми делами, и деньгами не только по просьбе нуждающихся, но и просто видя необходимость такой помощи. О его широкой и разнообразной благотворительной деятельности говорится в некрологе «О. Иоанн Ильич Сергиев Кронштадтский»: «Получая ежедневно тысячи рублей, о. Иоанн всецело употреблял их на дела благотворительности. И десятки тысяч бедняков по всей России получали денежную помощь от о. Иоанна, десятки церквей были сооружены на его щедрыя пожертвования, сотни храмов и приходов пользовались поддержкою пастыря. В благотворительныя учреждения ежегодно он рассылал до ста тысяч рублей. Кроме того, из средств о. Иоанна производилась в Кронштадте ежедневная раздача мелких сумм кронштадтским беднякам, иногда свыше 2 тысяч человек. На средства о. Иоанна сооружены женский монастырь на его родине в Суре и величественный Иоанно-Богословский монастырь в Петербурге, на Карповке».

Благотворительность Иоанна распространялась не только на церковные сооружения. В том же издании сообщается, что в 1882 году «…он основал кронштадтский дом трудолюбия. Под кровлей дома трудолюбия приютились: 1) ночлежный приют, 2) женская мастерская, 3) переплётная мастерская, 4) сапожная мастерская, 5) народная столовая, 6) богадельня для женщин, 7) школа на 200 детей, 8) лечебница для бедняков». С тех пор подобные Дома трудолюбия открывались по всей России.

Кронштадтский пастырь пользовался большим уважением у всех членов императорской фамилии. Смертельно больного Александра III в октябре 1894 года он посетил в Крыму, а затем присутствовал при его кончине и сопровождал его тело в Петербург. В том же году по повелению Николая II он был на бракосочетании последнего российского императора и Александры Федоровны, позднее участвовал в крещении их дочери великой княжны Ольги и наследника престола цесаревича Алексея.

Благодарность и признание Иоанн Кронштадтский заслужил как от простых верующих, которым смог помочь и словом, и делом, так и от церкви и государства. В частности, он был удостоен золотого наперсного креста, двух благодарностей от Святейшего Синода, палицы, митры; от светских властей – ордена Св. Анны 1-й, 2-й и 3-й степени, ордена Св. Владимира 3-й и 4-й степени, а также многих других наград и почётных дипломов.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский скончался после болезни 20 декабря 1908 года (2 января 1909 года по новому стилю). Торжественная церемония прощания с покойным собрала тысячи паломников. По заранее полученному разрешению императора Николая II и митрополита Антония Иоанн был похоронен в крипте санкт-петербургского Иоанновского женского монастыря на реке Карповке.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки