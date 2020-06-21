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Студенты присоединились к Международному субботнику

Добрый день! Студенты и сотрудники Краснодарского государственного института культуры присоединились к Международному субботнику по благоустройству памятных мест и воинских захоронений. Он прошел в России и еще более чем в 20 странах.
Каждый год, накануне Дня памяти и скорби, представители вуза и Краснодарского регионального отделения Российского военно-исторического общества ухаживают за братской могилой советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. Памятное место находится в хуторе Восточный.
На этом месте захоронены 67 советских воинов, сожженных заживо в феврале 1943 года. Участники субботника провели работы по благоустройству памятника и прилегающей к нему территории. 

Источник: пресс-служба ректора КГИК

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Категория: Новости / Культура

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