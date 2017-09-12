В польском городе Сосновец совершен очередной акт вандализма в отношении российского воинского захоронения

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В польском городе Сосновец (Силезское воеводство) на братской могиле воинов Красной Армии совершен очередной акт вандализма в отношении российского воинского захоронения.

В ночь с 10 на 11 сентября 2017 года неизвестными лицами с бетонного постамента, установленного перед памятником павшим бойцам, выломана и украдена металлическая плита с персональными данными о захороненных военнослужащих.

Минобороны России призывает устранить последствий акта вандализма, найти и наказать виновных лиц.

За этот год это уже девятый противоправный акт в отношении российских воинских захоронений на территории Польши за 2017 год, что не может не вызывать опасения.

Послом Российской Федерации в Республике Польша направлена соответствующая Нота в адрес Министерства культуры и национального наследия Польши и МИД этой страны.

Справочно:

Братская могила воинов Красной Армии в городе Сосновец на ул. Генерала Вальтера «Янке» открыта в 1945 году. В братской могиле захоронены останки 26 советских офицеров и солдат (25 из них известны поименно), погибших при освобождении города от гитлеровских оккупантов.

Предыдущий акт вандализма в отношении в отношении советского воинского захоронения произошла совсем недавно в польском городе в Тшцянка (Великопольское воеводство), там незаконно с применением строительной техники снесли архитектурное сооружения над братской могилой советских воинов.

Источник: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации