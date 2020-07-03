Всероссийская конференция прошла в КГИК

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В Краснодарском государственном институте культуры состоялась Всероссийская научно-практическая конференция "Национальный проект «Культура» и система многоуровневого художественного образования в полиэтничном регионе".

Участников пленарного заседания приветствовал ректор КГИК Сергей Зенгин:

"Сегодня культура играет важную роль в создании базиса целостной картины общества, в сохранении преемственности. Большое внимание культуре уделяет государство: это и указы, и федеральные проекты. В институте культуры успешно реализуются несколько значимых в этой сфере проектов: система многоуровневого художественного образования и федеральный проект «Творческие люди». В вузе действуют детские студии, колледж, Музыкальный кадетский корпус. Чтобы качественно подготовить хорошего специалиста не хватает четыре года, а данная система многоуровневого образования позволяет профессионально заниматься творчеством 15 лет".

Ректор рассказал и про проект "Творческие люди". У института культуры остается одна из самых больших квот – это 4800 слушателей в год.

Доклады на конференцию присылали из Китая, Белоруссии и из разных уголков России: из Казани, Екатеринбурга, Кемерова, Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Крыма и других мест.

В рамках конференции поднимались вопросы традиционной культуры, адаптации выпускников творческих вузов, взаимосвязи вузов и колледжей, инновационных технологий в образовательном процессе, дистанционного обучения и другие.

По итогам конференции будет опубликован сборник статей, размещенный в системе РИНЦ.

Источник: пресс-служба ректора КГИК