Дело псковской журналистки. Мнения экспертов

/Культура/

Журналистку Светлану Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма.

Уголовное дело против Прокопьевой возбудили из-за авторской колонки о возможных причинах взрыва, совершенного 17-летним юношей в здании архангельского управления ФСБ в 2018 году. Прокуратура просила для нее шесть лет лишения свободы и четырехлетний запрет на работу журналистом.

Происходящая драма лишний раз напоминает нам, что Закон о СМИ, принятый в 1991 году, безнадежно устарел, рассказал в интервью радио Sputnik председатель комиссии по СМИ Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

"По сути Закон о СМИ нужно переписывать полностью. Он не защищает журналистов, не предупреждает злоупотребление свободой слова. Все моменты, связанные с этикой, нужно тоже переделывать полностью, это все нафталин. Наказание, которое требовал прокурор, безусловно, чересчур сурово. Важен не срок, а неотвратимость наказания. Причиной уголовного дела была не личность журналиста, а конкретная публикация", – сказал Александр Малькевич.

Светлана Прокопьева перегнула палку, но изначальный мотив ее был – разобраться, рассказала в интервью радио Sputnik правозащитница, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

"В этом деле нет состава преступлена как такового. Слова журналиста – попытка просто в чем-то разобраться. Эти слова не сделают человека соучастником страшного преступления. Мы со Светланой много раз связывались, она говорит, что терроризм – это ужасно, плохо, что то, что совершил парень, про которого она сказала, это чудовищно, она не хотела никого оправдывать, но хотела разобраться, чтобы это явление не повторилось. В итоге за эти же слова она оказалась под судом и следствием", – рассказала Ева Меркачева.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/