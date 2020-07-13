Фильмы и видеолекции в режиме онлайн – на портале Президентской библиотеки

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На портале Президентской библиотеки с понедельника по пятницу в разделе «Интернет-вещание» транслируются фильмы и видеолекции, подготовленные Президентской библиотекой, а также ведущими киностудиями страны.

Так, в соответствии с программой трансляций, на этой неделе у каждого пользователя будет возможность узнать подробности исторических событий, связанных с жизнью последнего российского императора Николая II и членов его семьи.

Кроме того, фильм «Вечное время Александра Невского» расскажет о жизни, деяниях и победе святого князя над шведами в Невской битве, которая состоялась ровно 780 лет назад, 15 июля 1240 года.

Президентская библиотека также подготовила к показу на портале видеолекции, раскрывающие неординарность личности государственного и общественного деятеля, писателя и поэта Гаврилы Романовича Державина и исследующие жизненный путь «универсального человека» – энциклопедиста, физика, химика, астронома, историка и поэта Михаила Васильевича Ломоносова.

Посмотрев в режиме онлайн фильм «Святейший Синод», можно познакомиться с неизвестными фактами из истории высшего органа церковно-государственного управления Русской церковью в 1721–1918 годах – Святейшего Правительствующего Синода.

О тенденциях современной историографии Великой Отечественной войны и уроках Второй мировой войны в свете современной геополитики расскажут видеолекции, которые будут транслироваться на портале Президентской библиотеки.

Для любителей истории и археологии Президентская библиотека подготовила фильм о Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря – древнейшем памятнике христианской культуры на территории Пскова.

С расписанием трансляций фильмов и видеолекций на ближайшую неделю можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки в разделе Интернет-вещание. Всегда рады встречам на нашем портале!

Источник: https://www.prlib.ru/about_contacts