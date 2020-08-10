Иван Билибин – «прямой продолжатель русского национального творчества»

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16 (4 по старому стилю) августа исполняется 144 года со дня рождения Ивана Билибина – широко известного книжного иллюстратора и театрального художника, открывшего читателям и зрителям мир сказок.

Поиск своего призвания, стремление реализовать себя именно в творчестве отразились в биографии будущего художника. «Иван Яковлевич Билибин родился в небольшом посёлке под Петербургом в семье военного врача. В 1896 году закончил гимназию с серебряной медалью, а в 1900 году – полный юридический курс Петербургского университета. С 19 лет Билибин учился в школе Общества поощрения художеств, затем в Мюнхене, в мастерской Антона Ашбе, был учеником И. Е. Репина, под руководством которого окончил Высшее художественное училище Академии художеств», – говорится в историческом календаре « Иван Билибин – певец русской жизни» (2015), выпущенном Президентской библиотекой к 140-летию со дня его рождения. Подробнее о художнике рассказано в разделе День в истории на портале учреждения.

Род Билибиных восходит к XVII веку. Мальчик вырос в интеллигентной семье: отец был главным врачом в военно-морском госпитале, мать получила хорошее образование и серьёзно занималась музыкой, дядя – педагог, автор учебников по алгебре и геометрии. Гимназическую серебряную медаль Иван Билибин получил за успехи в точных науках, но уже в гимназии он начал рисовать, и позже вспоминал, что «рисовал всегда». Отец был против профессиональных занятий живописью, и по его настоянию юноша поступил на юридический факультет, но в свободное от лекций время писал сказки и сам их иллюстрировал.

В сентябре 1898 года, вернувшись в Петербург из Мюнхена после нескольких месяцев занятий в частной художественной студии Антона Ашбе, Иван Билибин поступил в Петербургскую рисовальную школу княгини Марии Тенишевой и обучался по руководством Ильи Репина. Зимой того же года он побывал на выставке Виктора Васнецова и под впечатлением от его картины «Богатыри» создал акварельные иллюстрации к «Сказке о Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке» и к «Царевне-лягушке». Лучшее полиграфическое предприятие того времени, Экспедиция заготовления государственных бумаг, заинтересовлась ими и заказала молодому художнику проиллюстрировать книгу русских народных сказок. С 1899 по 1902 год Билибин написал серию иллюстраций к шести сказкам, и выпущенная книга сделала его знаменитым.

Именно тогда сформировался и нашёл поклонников и подражателей «билибинский» стиль. Оценить всё его своеобразие можно, ознакомившись на портале Президентской библиотеки с работами Билибина «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о золотом петушке», а также с такими оформленными им или при его участии раритетными изданиями, как «Летописный и лицевой изборник Дома Романовых», подготовленный к 300-летию царствования династии, «Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года», «Картины по русской истории, изданные под общей редакцией [и объяснительным текстом] С. А. Князькова» и «Календарь русской революции».

Благодаря оформлению Билибина книжное издание становилось произведением искусства. Тонкие чёрные контуры фигур, заполненные акварелью, тщательная проработка деталей, выверенные композиции, эффектная подача образов, соединение декоративного и изобразительного искусства, фольклорные мотивы, тяга к орнаменту – все эти особенности книжных иллюстраций художника восхищали читателей и анализировались искусствоведами.

С 1907 года начинается сотрудничество художника с театрами. Он оформил средневековую религиозную драму «Действо о Теофиле», затем его пригласили в антрепризу Сергея Дягилева. Билибин разработал дизайн костюмов к опере Модеста Мусоргского «Борис Годунов», которая была поставлена на сцене парижской Гранд-опера. Постановка прославила не только певца Фёдора Шаляпина, но и художника.

В 1908 году Билибин создал эскизы декораций к опере Николая Римского- Корсакова «Золотой петушок», оформил постановки «Садко», «Руслана и Людмилы», в 1910 году нарисовал костюмы для танцовщицы Анны Павловой к балету «Дочь фараона».

Одновременно с работой в театре художник продолжал иллюстрировать литературные произведения. В 1910 году Экспедицией заготовления государственных бумаг была издана «Сказка о золотом петушке». Всю серию зарисовок сразу же приобрела Третьяковская галерея.

Неповторимый «билибинский» стиль сформировался в русле реализма, но в нём присутствует влияние и русского лубка, и японской гравюры, и искусства модерна.

С начала 1900-х годов Билибин сотрудничал с журналом «Мир искусства», и в 1904 году, после поездки художника по Вологодской и Архангельской губерниям, именно в этом журнале появилась его статья «Народное творчество русского Севера», доступная в электронном читальном зале Президентской библиотеки. Многие мысли художника, высказанные в ней, актуальны и сегодня: «Настоящий национализм художника сказывается… в том, что будучи связан тысячью незаметных, но несомненных нитей со своей страною, он совершенно безотчётно и инстинктивно имеет тяготение именно к этой стране, а не к другой; и когда он, знакомясь с наследием национального прошлого и изучая его, проникается всё более и более любовью к художественному прошлому родины, то его бесплотное тяготение получает плоть и кровь, и он, человек нынешнего времени, ушедший с лишком на двести лет от последних годов Московской эпохи, явится прямым продолжателем русского национального творчества, но более интересным, культурным и широким, чем его отдаленные предшественники».

Не приняв революцию 1917 года, Иван Билибин уехал за границу. Поселившись в Каире, он открыл свою мастерскую, а в 1925 году перебрался в Париж. С 1929 года Билибин вернулся к работе театрального художника, получал заказы от разных театров мира. Не оставлял он и деятельности книжного иллюстратора, впервые обратившись к иностранной литературе – «Русалочке» Ханса Кристиана Андерсена. В 1936 году, благодаря знакомству с советским дипломатом во Франции Владимиром Потёмкиным, художник вернулся в родной город, который теперь уже назывался Ленинградом. Он преподавал во Всероссийской Академии художеств, продолжал сотрудничество с театрами и создание иллюстраций к книгам.

Персональная выставка Билибина в 1941 году не состоялась – началась Великая Отечественная война. Художник отказался эвакуироваться из блокадного Ленинграда и умер от истощения 7 февраля 1942 года. Иван Билибин похоронен в братской могиле профессоров Академии художеств на Смоленском кладбище.

Источник: https://www.prlib.ru/about_contacts