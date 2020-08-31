30 августа. Библиотеки в социальных сетях

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Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

30 августа 1860 года родился Исаак Левитан - «Пушкин русского пейзажа», открывший в конце XIX века для почитателей искусства простую красоту русской природы. Исаак Левитан обладал талантом не только видеть красоту природы, но и чувствовать ее. Эти чувства он передавал с помощью своих «пейзажей настроения».

Он не получил художественное образование, но его картины высоко ценились почитателями изобразительного искусства, они украшали лучшие музеи и художественные выставки. Левитан прожил короткую жизнь, однако успел оставить после себя колоссальное творческое наследие.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

30 августа исполняется 160 лет со дня рождения великого пейзажиста Исаака Левитана(1860- 1900) - художника, не нуждающегося в представлении. «Берёзовая роща», «Вечерний звон», «Золотая осень» – пейзажи Левитана многим знакомы с детства. Поэтическая красота природы на его картинах воспринимается как прославление родины, задушевный и трепетный гимн России.

Библиотека-филиал № 12 п. Кирилловка

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» под названием «День Шахтера» посвящен не легкому, но почетному труду. В последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают мужественные люди, чей труд — залог успешного развития экономики.

Пост знакомит подписчиков с информацией об утверждении даты праздника, разъясняет понятие «стахановское движение».

Библиотека — филиал № 13 с. Владимировка

Информационный пост посвящен 160 — летнему юбилею русского художника — пейзажиста И. И. Левитана.

Исаак Ильич Левитан - выдающийся русский художник-пейзажист. Его талант был признан современниками и последователями безоговорочно. Левитан по праву считается создателем "пейзажа настроения", в котором образ природы наполнен человеческими чувствами и размышлениями.

Знаменитые картины "Март", "Вечерний звон", "Владимирка", "Золотая осень", "Озеро. Русь" знаменуют высшую точку в развитии русского лирического пейзажа.

Источник: ЦГБ им. Баллиона