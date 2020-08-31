30 августа. Библиотеки в социальных сетях
Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко
30 августа 1860 года родился Исаак Левитан - «Пушкин русского пейзажа», открывший в конце XIX века для почитателей искусства простую красоту русской природы. Исаак Левитан обладал талантом не только видеть красоту природы, но и чувствовать ее. Эти чувства он передавал с помощью своих «пейзажей настроения».
Он не получил художественное образование, но его картины высоко ценились почитателями изобразительного искусства, они украшали лучшие музеи и художественные выставки. Левитан прожил короткую жизнь, однако успел оставить после себя колоссальное творческое наследие.
Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова
30 августа исполняется 160 лет со дня рождения великого пейзажиста Исаака Левитана(1860- 1900) - художника, не нуждающегося в представлении. «Берёзовая роща», «Вечерний звон», «Золотая осень» – пейзажи Левитана многим знакомы с детства. Поэтическая красота природы на его картинах воспринимается как прославление родины, задушевный и трепетный гимн России.
Библиотека-филиал № 12 п. Кирилловка
Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» под названием «День Шахтера» посвящен не легкому, но почетному труду. В последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают мужественные люди, чей труд — залог успешного развития экономики.
Пост знакомит подписчиков с информацией об утверждении даты праздника, разъясняет понятие «стахановское движение».
Библиотека — филиал № 13 с. Владимировка
Информационный пост посвящен 160 — летнему юбилею русского художника — пейзажиста И. И. Левитана.
Исаак Ильич Левитан - выдающийся русский художник-пейзажист. Его талант был признан современниками и последователями безоговорочно. Левитан по праву считается создателем "пейзажа настроения", в котором образ природы наполнен человеческими чувствами и размышлениями.
Знаменитые картины "Март", "Вечерний звон", "Владимирка", "Золотая осень", "Озеро. Русь" знаменуют высшую точку в развитии русского лирического пейзажа.
Источник: ЦГБ им. Баллиона