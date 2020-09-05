В Сочи пройдет фестиваль джаза

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С 24 по 26 сентября в Сочи проведут ежегодный фестиваль «Sochi Jazz Festival». Он станет одиннадцатым по счету.

Проектом руководит знаменитый музыкант Игорь Бутман, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

В этом году концерты организуют на открытом воздухе. Послушать джаз гости и жители Сочи смогут на улице Навагинской и на площади Флага, однако основные вечерние выступления пройдут в концерном зале «Фестивальный». В мэрии города-курорта уже создан оргкомитет по подготовке к международному фестивалю.

- Федеральный Роспотребнадзор дал разрешение на проведение «Sochi Jazz Festival». Фестиваль состоится с учетом всех требований эпидемиологической безопасности. Мы уверены, несмотря на необходимые ограничительные мероприятия, жители и гости курорта получат положительные эмоции, а джазовый фестиваль станет важным культурным событием бархатного сезона, – отметила вице-мэр Полина Деняк.

Известно, что фестиваль посетят популярные российские музыканты. Так, в «Фестивальном» выступят Лариса Долина и Валерий Сюткин, певица Fantine и Сергей Мазаев.

Источник: https://kuban.mk.ru/