Видеолекторий Президентской библиотеки в режиме онлайн – об Отечественной войне 1812 года и заграничных походах русской армии

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16 сентября 2020 года в 14:00 по московскому времени в Президентской библиотеке в формате онлайн состоится видеолекторий «Знание о России», тема которого – «Отечественная война 1812 года и заграничные походы русской армии в историко-культурной памяти народов Южного Урала».

Мероприятие организовано совместно с Челябинской областной универсальной научной библиотекой.

Присоединиться к видеолекторию сможет любой желающий. Встреча пройдёт дистанционно и будет транслироваться на портале Президентской библиотеки в разделе «Интернет-вещание» в соответствии с программой прямых трансляций мероприятий, на YouTube-канале учреждения, а также на странице в социальной сети «ВКонтакте».

На мероприятии в режиме видео-конференц-связи выступит Игорь Новиков, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории и права Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. Он расскажет о вкладе Южного Урала в победу в Отечественной войне 1812 года и о заграничных походах русской армии, а также о том, как сохраняют память об этих событиях в регионе. Кроме того, зрители видеолектория узнают, какую роль горнозаводская промышленность и национальные воинские формирования играли в военных действиях, и о том, как их участие в приближении победы отразилось в топонимических названиях, геральдике, фольклоре.

Одно из основных направлений работы Президентской библиотеки – сохранение в цифровом виде важнейших документов по истории, теории и практике российской государственности. Заграничные походы русской армии 1813–1814 годов и 1815 года стали закономерным продолжением Отечественной войны 1812 года. На портале Президентской библиотеки в отдельной коллекции представлены документы, раскрывающие различные вопросы ведения боевых действий и взаимоотношения воюющих сторон на завершающем этапе эпохи наполеоновских войн.

В Президентской библиотеке регулярно проводятся интерактивные уроки и видеолекции, подробная информация о которых доступна на портале учреждения в разделе «Мультимедийные уроки» и в рубрике «Видеолекторий – школе», где представлены записи прошедших в Президентской библиотеке лекций и открытых уроков.

Источник: http://www.prlib.ru/