Прямой эфир в формате исторического видеолектория ко дню образования Краснодарского края «Кубанский краеведческий хронограф»

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Ежегодно 13 сентября мы отмечаем важный праздник, объединяющий всю Кубань – день образования Краснодарского края.

В этот знаменательный и праздничный день отдел Краеведения Баллионовской библиотеки провёл прямой эфир в социальной сети Инстаграм в формате исторического видеолектория «Кубанский краеведческий хронограф».

Рассказ ведущей был насыщен полезной информацией. Гости эфира узнали, что Кубань сложилась из части территорий, занимаемых до революции Кубанской областью и Черноморской губернией (центр Новороссийск). Не обошлось без статистики: на сегодня в Краснодарском крае проживает более 5 млн. человек, в том числе около 53% - в городах и 47% - в сельской местности.

В прямом эфире был затронут и важный аспект многообразия исторического наследия Кубани: мы наследники древнейших цивилизаций, которые оставили значительный след в истории и культуре страны. Краеведы постарались максимально полномасштабно представить образ края, раскрывая ключевые события его истории: античный период, заселение Кубани казаками, события гражданской и Великой Отечественной войны, развитие сельского хозяйства, климат, менталитет – всё это позволило подписчикам еще больше углубить знания о богатом и насыщенном историческом прошлом Краснодарского края. Цитируемые стихи познакомили зрителей с поэтическим наследием Кубани. В каждой микротеме ведущая эфира советовала книги из фонда отдела Краеведения и настоятельно рекомендовала зайти в библиотеку за ценными художественными и историческими книгами.

На протяжении всего эфира ответная реакция зрителей показала их активность, живую заинтересованность и благодарность за доступные полученные знания. Эфир прошел живо и на одном дыхании, максимально раскрывая образ любимой Кубани.

Источник: ЦГБ им. Баллиона