25 сентября. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона 25 сентября 1906 года в Санкт-Петербурге родился выдающийся русский композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович. В 2020 году с того дня исполняется 114 лет.

Сотрудники отдела массовой работы библиотеки ко Дню рождения Дмитрия Шостаковича подготовили объемную информационную публикацию, в которой пересказали жизненный путь великого человека.

Просмотр доступен по ссылке:

https://vk.com/novorossbiblioteka?w=wall-25663784_8199

В качестве дополнения к публикации о Дмитрии Дмитриевиче Шостаковиче была опубликована еще одна. На этот раз высказывание о музыке, произнесенное самим древнегреческим философом Платоном.

Просмотр доступен по ссылке:

https://www.instagram.com/p/CFjKzY9JjWQ/

Рубрика «Киги для осеннего настроения» была продолжена публикацией об атмосферном сказочном произведении Макса Фрая «Сказки старого Вильнюса».

Прочесть аннотацию к произведению можно по ссылке:

https://www.instagram.com/p/CFjaA9bJbj5/

В рубрике «Правовые новости на диване №13» самые актуальные новости в мире права от сотрудников Публичного центра правовой информации.

В выпуске:

1 Работодатели должны сообщать прибывшим в РФ работникам о необходимости самоизоляции до получения результатов тестов на COVID- 19

2 С 2021 года начнут действовать правила проведения УЗИ.

3 Оскорбительные высказывания в Интернете в адрес государственных органов субъектов РФ не подпадают под ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ.

4 Оценить качество горячего питания для младших школьников можно на портале госуслуг.

5 Возобновлено авиасообщение с Беларусью, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей.

6 Определен размер МРОТ в 2021 году.

7 Налоговый вычет можно оформить в связи с расходами на покупку дачного участка.

8 С 14 декабря начнет действовать новый порядок выдачи и оформления больничных листов.

Новости подготовлены и собраны с порталов партнёров "КонсультантПлюс" и "Гарант"

Просмотр доступен по ссылкам:

https://www.instagram.com/p/CFjHm-7pMpy/

https://www.facebook.com/biblballion/posts/2714965042084313

https://vk.com/novorossbiblioteka?w=wall-25663784_8198

Библиотека-филиал № 19 с. Абрау-Дюрсо

Сотрудники подготовили и опубликовали видео презентацию «Лирик большого экрана».

В презентации показан жизненный и творческий путь актера, кинорежиссера, сценариста, народного артиста СССР Сергея Бондарчука, которому 25 сентября исполнилось бы 100 лет.

Просмотр доступен по ссылке:

https://www.instagram.com/p/CFjM5-7JW6i/

Источник: http://ballion.ru/