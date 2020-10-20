У каждого своя дорога к Храму

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18 октября 2020 года благодаря депутату Городского Собрания Сочи Сыпало К.А. икона св. Харлампия Магнезийского обрела свой Храм.

В жизни людей происходит много разных событий, часть из которых забываются на следующий день, а часть — остаются в памяти на долгие годы. Но, так или иначе, за всеми делами стоит промысел Божий и у каждого человека своя дорога к Храму.

Так получилось, что жизнь Константина Сыпало часто пересекалась с Краснополянским Храмом Святого Харлампия. Сначала это были детский интерес и любопытство, потом уже, повзрослев, душа сама стала проситься в Храм, то на службу, то на Крестины, то для общения с отцом Николаем… Он женился, появились дети и уже свою семью он стал приобщать к делам Божьим.

— Улица Заповедная, на которой стоит Храм Святого Великомученика Харлампия, для меня всегда была местом притяжения. Многие события не только в моей личной жизни, но и в жизни моей семьи, моих родных и близких друзей связаны с Краснополянским Храмом. Поэтому, всегда считал своим долгом, по мере своих сил, постоянно помогать Храму, — рассказал Константин Сыпало. — К примеру, два года назад мы на целый месяц закрыли Храм на ремонт, чтобы полностью обновить внешнюю и внутреннюю краску, поставили кондиционеры, а также отремонтировали помещения Воскресной школы, где обучаются 20 детишек из посёлка. Храм ожил, посветлел, стал чаще радовать жителей и гостей весёлым колокольным звоном. Мы стали замечать, что в Храм потянулось больше людей. Примерно год назад, в один из таких же прекрасных воскресных дней, я случайно познакомился с Александром, который, как выяснилось, был профессиональным коллекционером антиквариата. Тогда, за неторопливым разговором, я слегка удивился вопросу Александра, — «Аимеется ли в Храме старинная икона Святого Харлампия?» И, получив отрицательный ответ, Александр пообещал поискать именно такую Икону… — продолжал свой рассказ Константин Сыпало.

Каково же было удивление настоятеля Храма отца Сергия и прихожанина Константина Сыпало, когда спустя некоторое время Александр сообщил им о том, что нашел в селе под Казанью и приобрел икону Святого Великомученика Харлампия и готов передать её в дар Храму. Скромный, интеллигентного вида молодой человек, держащий в руках икону, вспоминая как это всё было, поделился своими впечатлениями:

— Действительно, год назад меня привезли в это удивительное место и познакомили с Храмом Святого Харлампия Магнезийского. Узнав, что в Храме нет иконы своего Святого, я по своим многочисленным каналам стал её искать. Найти соответствующую моим критериям икону оказалось непросто. Когда я уже отчаялся и думал, что не смогу выполнить данное, прежде всего себе обещание, мне сообщили, что вроде бы под Казанью есть такая как я ищу старинная икона. Экстренно выехав на место, я приобрел её, после чего уже в Москве заказал исследование в Центре художественной экспертизы имени Ивана Репина. Результаты экспертизы превзошли все мои ожидания. Оказалось, что найденная мной икона «Священномученик Харлампий, епископ Магнезийский — помощник отчаявшихся» размером 27 х 22,8 см была написана во второй половине XIX в., — рассказал даритель иконы Александр Целиков.

Из содержания экспертизы:

Щит иконы состоит из цельной доски, укрепленной двумя врезными встречными шпонками. Древесина имеет небольшие трещины, выщербины и потертости. Также на обороте имеется надпись графитным карандашом: «№63 С. Савиново //Ефимъ Н. Токаревъ// Харлампий отворотов небо// и молитву//позолоту 5 руб». Можно предположить, что икона была написана в селе Савиново (ныне Ново-Савинский район Казани) мастером Ефимом Токаревым.

Доска без ковчега. Левкас тонкий — меловой. Живопись темперная. Фон выполнен с помощью сусального серебра и смеси цинка и меди, а также цветными лаками. Сама икона написана в красных и коричнево-охристых оттенках.

С помощью рентгенофлуоресцентного анализа были обнаружены пигменты, не противоречащие предполагаемой датировке иконы — 2-я половина XIX века.

Иконография святого известна со времен раннего христианства, но встречается довольно редко. Священномученик Харлампий был уже глубоким старцем (113 лет), когда он принял мученическую смерть во имя Христа.

На переднем плане изображен сам мученик, стоящий на коленях в одеяниях епископа (в темно-синем подризнике, в красной фелоньи и белой епитрахильи) с простертыми к небесам ладонями.

Взор и мысли его обращены к облаку, на котором изображен Иисус Христос с шестью ангелами. Внизу иконы расположен тропарь — жанр церковной гимнографии — С обращением Харлампия К Христу. На дальнем плане изображен храм, как символ веры и вечного противостояния дьяволу.

Святой Харлампий был епископом в Магнисии, римской провинции, во времена правления Септимия Севера (193—211). В первые века христианства епископ — это своего рода глава христианской общины, который наравне со своей паствой зарабатывал на жизнь простым трудом. Харлампий был известен как выдающийся пастырь. Он обратил в христианство многих язычников, поучая Слову Божию. После одной из проповедей епископ был схвачен и отправлен на суд к и гем он у Лукиану и военочальнику Лукию. После суда, на котором судьи пытались уговорить Харлампия отвернуться от Христа и принести жертвы языческим богам мученик ответил: «Не принесу я жертвы бесам. Ведь вы видите, что бесы, которых вы почитаете, трепещут и содрогаются пред крестным знамением Христа».

Судьи приказали снять с Харлампия его священные одежды, стали мучить. Повесив священномученика, двое из слуг стали терзать тело его железными когтями и так продолжали до тех пор, пока не содрали всю кожу с головы до ног. Под впечатлением от незлобия, стойкости и веры этого человека два воина — Порфирий и Ваптос — поверили в силу Христа, но тотчас же оба были усечены мечами другими вой нами-язычникам и. Лукий и Лукиан так же уверовали во Христа и были исцелены от своих болезней. Произошедшее дошло до самого Севера, и он приказал схватить Харлампия и доставить к нему. После долгих истязаний Септимию так и не удалось сломить дух мученика, но его дочь Галина, видя силу и бесстрашие Харлампия, стала христианкой.

Несмотря на все испытания, царь осудил святого на усечение мечом. Услышав об этом, мученик Харлампий стал счастливым и радостным. Придя с весельем на то место, где должен был окончить свой земной подвиг он увидел Христа сошедшего с небес. Святой Харлампий сказал: «Благодарю Тя, Господи Боже, что Ты так милостив и щедр ко мне; Ты, Исусе, поразивший врагов, пленивший ад и исцелявший смертные болезни, помяни мя, Господи Боже мой, во Царствии Твоем И в это время разверзлись небеса сошел Господь и сказал: — Приступи ко мне друг мой, Харлампий. Ты много пострадал ради моего имени чего хочешь и я воздам тебе. Господи! если тебе угодно будет, то прошу тебя об одном, кто помнит имя мое тебя ради и да не будет в той стране глада и заразительных болезней и да будет там мир, тишина, изобилие пшеницы, умножение скота. Прости же им грехи их и даруй им изобилие плодов земных». После того Господь взошел на небеса, окруженный своими ангелами, а за ним последовала и душа святого Харлампия.

Мощи мученика находятся в монастыре св. Стефана в Греции, а частицы — в разных уголках православного мира. Святой Харлампий почитается как целитель от депрессии и других душевных заболеваний, он хранитель внезапной смерти без покаяния, покровитель домашних животных, защитник урожая.

Известный ученый 20 века Альберт Энштейн, известный своим атеизмом, однажды сказал, что «при помощи совпадений Бог сохраняет анонимность». Случайно или нет, но результат экспертизы подтвердил, что икона «Священномученик Харлампий, епископ Магнезийский — помощник отчаявшихся» второй половины XIX века представляет художественную ценность, имеет коммерческий интерес и может быть рекомендована к приобретению в музеи, частные коллекции и церковные общины. Узнав об этом, Александр Целиков выбирает для себя единственно правильное решение — передать её в дар Храму в Красной Поляне.

Инициативу Александра Целикова организовать торжественное мероприятие по передаче в дар иконы Священномученика Харлампия Магнезийского 23 февраля 2020 года поддержал глава администрации Адлерского района Валерий Кокорев и коренной житель поселка Красная Поляна Константин Сыпало. Но тогда, из-за введенных на всей территории России ограничительных мер против распространения коронавирусной инфекции, мероприятие пришлось отложить.

Спустя чуть более полугода, 18 октября 2020 года, в присутствии епископа Сочинского и Туапсинского Германа, главы администрации Адлерского района Валерия Кокорева, депутата Городского Собрания Сочи Константина Сыпало и многочисленных прихожан Александр Целиков передал в дар Храму икону Священномученика Харлампия Магнезийского.

В ходе воскресной праздничной литургии епископ Сочинский и Туапсинский Герман провел обряд освящения иконы Святого Харлампия, после чего все православные верующие прихожане смогли прикоснуться к ней.

По словам Константина Сыпало — «у этой истории обязательно будет продолжение. Пример яркого поступка должен стать известен не только жителям Красной Поляны, но и взят за образец для следования в тех Храмах Сочинской и Туапсинской епархии, где нет икон своих святых.»

Принимая в дар икону Священномученика Харлампия, Владыка Герман обратился к верующим прихожанам со словами: «Дорогие братья и сестры! Сегодняшнее событие будут помнить в веках. С этого дня при совершении праздничных Богослужений прошу всегда зачитывать имена всех людей, кто был причастен к этому Богоугодному делу. Потому что они совершили деяние, которое самим небом не останется безответным. Аминь!»

Источник: http://gazdep.ru/2020/10/19/%d1%83-%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b0-%d0%ba-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bc%d1%83/