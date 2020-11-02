Каждый десятый финалист конкурса добровольцев – с Юга

/Культура/

Недавно состоялся полуфинал главного федерального конкурса волонтёрских проектов «Доброволец – 2020». Конкурс проводится уже в 10-й раз. Его общий грантовый фонд составил 106 млн. руб.

Гранты победителям на развитие проекта достигают 2 млн. руб. Федеральная власть активно поощряет добровольческое движение в России, особенно среди молодёжи. Для региональной власти это также возможность поддержать активных молодых людей. Всего было подано 53 219 заявок, 13 208 участников были допущены к четвертьфиналу. В полуфинал прошли 1 557. Финалистами конкурса стали 210 человек по 14 номинациям. Представителей Юга среди них – ровно 10% (21 человек в 10 номинациях) Экспертный центр «Юг» оценил вклад регионов ЮФО и СКФО в добровольческое движение России.

?«Вдохновлённые искусством» Волгоградская область («Культ-Контора») Крым («АрхеоМост. Путь к древнему Крыму»)

?«Вокруг меня» Краснодарский край («Сохранение редких и исчезающих видов своего региона») Волгоградская область («Плоггинг «Два берега»») Ставропольский край («Том Сойер Фест – Кавказ»)

?«Говорит волонтер» Ставропольский край (Добрый блог «Волонтер говорит»)

?«Молоды душой» Волгоградская область («Адаптеры возраста уровня МУДРОСТЬ»)

?«Оберегая сердцем» Северная Осетия («Мобильные волонтеры») Ставропольский край («Оставайся сама собой»)

?«Помощь детям» Ставропольский край («ДОБРОшкола») Кабардино-Балкария («Мы вместе») Ростовская область («Академия детско-родительских наук», клуб «Папа особого ребёнка»)

?«Помощь животным» Краснодарский край («Птичье сердце»)

?«Рождённые помогать» Ставропольский край («Развиваясь, помогай!») Волгоградская область (Центр развития волонтерского движения в сфере адаптивного спорта «Друг особого ребенка»)

?«Смелые сердцем» Ростовская область (Федеральный проект «Лига юных пожарных»)

?«Уверенные в будущем» Ростовская область (Проект «Прадедушкины медали 2.0»)

?Кроме того, в рамках направления «Доброе дело» в финал прошли представители Крыма, Дагестана, Краснодарского края.

Таким образом, больше всего финалистов с Юга - из Ставропольского края (5), Волгоградской области (4), Ростовской области и Краснодарского края (по 3). Победители будут определены 5 декабря, когда в рамках Национального дня добровольца состоится вручение премии «Доброволец России – 2020».

#ЦентрЮг_аналитика

Источник: Телеграм-канал