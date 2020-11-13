Памятник жене моряка в Новороссийске заменят на памятник “Супруге яхтсмена и моряка”

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В администрацию города-героя Новороссийска поступило предложение, заменить памятник жене моряка на памятник “Супруге яхтсмена и моряка”, который расположен напротив крейсера "Михаил Кутузов".

Макет памятника приложен.

«Хочу посвятить этот памятник своей супруге, и всем женам моих коллег: яхтсменам и морякам. За их терпение и любовь, за то что они ждут своих мужей, занимаются бытом и образованием детей, их воспитанием, все на их хрупких плечах. Я яхтсмен, моряк от рождения, живу на яхте и морем, море это наше все. Я с уважением отношусь ко всем женам яхтсменов и моряков, особенно к своей супруге, поэтому выступил инициатором создания и установки этого памятника, - заявил яхтсмен, Сергей Бриз. – Памятник “Супруге яхтсмена и моряка” представляет из себя статую беременной женщины с ребенком. У женщины в одной руке якорь, другой рукой держит мальчика, а у мальчика, юного яхтсмена, моряка, в руках штурвал».

По словам Сергея, дата ввода объекта в эксплуатацию и открытие памятника запланирована на 25 июня следующего года. Высота памятника до 30 м, несущий каркас будет сделан из нержавеющей стали, на который навесят позолоченные детали беременной женщины с якорем и детали ребенка со штурвалом. Пьедестал из железобетона облицованный керамогранитом, и надписью из позолоты: Памятник “Супруге яхтсмена и моряка”.

Источник: PR-агентство Pronline