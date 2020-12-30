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Премьерный выпуск «+100500» и эпичные сериалы — в канун Нового Года на «ЧЕ!»

31 декабря на телеканале «ЧЕ!» начнется с исторического эпоса — сериала «Дружина». Подготовка к 2021 году пройдет в атмосфере 1234 года. Разве такое возможно? На «ЧЕ!» — да.

Это позже будет веселье, звон бокалов и обмен подарками.

А пока хмурые воины дружины новгородского князя прибывают в затерянное селенье. Они неразговорчивы, о них ходят странные слухи. Воины ищут княжича Александра, которого нужно доставить в Новгород. От этого зависит судьба Новгородского княжества, где старый князь противостоит Ордену меченосцев, а бояре жаждут покровительства Папы Римского. Северные земли атакованы норманнскими варягами, в столице нарастает смута. Дружина во что бы то ни стало должна привезти в Новгород мальчика Александра, в будущем — великого Александра Невского. 

В сериале снялись Сергей Воробьёв, Михаил Богданов, Александр Эрлих, Геннадий Казачков, Алексей Парасевич.

Смотрите сериал «Дружина» 31 декабря с 07:40 на телеканале «ЧЕ!»

Каким бы ни был этот год, а на «ЧЕ!» в новогоднюю ночь будет весело! И все это благодаря Максу Голополосову. По традиции, зрителей телеканала ждет премьерный выпуск шоу «+100500» и несколько выпусков, которые покажут до и после обращения Президента страны. 

Максимально снижаем градус волнения и переживаний. Макс Голополосов предлагает проводить старый и встретить новый год на максимальном угаре. Не пропустите!

Смотрите премьерный выпуск шоу «+100500» 31 декабря в 23:00 на телеканале «ЧЕ!».

А в 00:00, смотрите новогоднее обращение Президента России Владимира Путина на “ЧЕ!”

О героях, богатырях нового времени, о тех, кто любит Родину, — современный эпос на «ЧЕ!»

Новый 2021 начнется на «ЧЕ!» с еще одного эпического сериала, только о новой истории, о героях нашего времени. «Десантура. Никто, кроме нас» рассказывает о жизни российский офицеров ВДВ, их семьях, проблемах, испытаниях на службе и в собственных семьях, о ненужности и любви к Родине.

События происходят в период с 1991 года до настоящего времени. 

В сериале снялись известные российские актеры: Егор Бероев, Кирилл Плетнёв, Никита Емшанов, Анна Снаткина, Екатерина Федулова, Мария Куликова.

Чтобы изобразить жизнь офицеров максимально правдоподобно, съемки проходили в реальных условиях службы: на 40-градусной жаре в Таджикистане, в грязи и ледяной воде  — в Чечне, с участием спецназа — в Осетии. А еще профессиональные каскадеры, прыжки на военных парашютах и реальные контузии — актеры сериала пережили то, с чем офицеры сталкиваются каждый день на нелегкой службе в горячих точках. 

Смотрите сериал «Десантура. Никто, кроме нас» 01 января с 06:00 на телеканале «ЧЕ!»

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Категория: Новости / Культура

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