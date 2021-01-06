«Крылатые качели» покорились студентам КГИК

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Студенты кафедры академического пения и хорового дирижирования Краснодарского государственного института культуры стали победителями ежегодного городского фестиваля молодых исполнителей "Крылатые качели".

Фестиваль проводился Центром молодежной политики Краснодара.

В номинации "Академический вокал" первое место завоевала студентка второго курса Александра Коляженкова. Класс доцента Светланы Пташкиной. Для конкурса они подготовили романс Николая Римского-Корсакова на стихи Александра Пушкина "На холмах Грузии".

Второе место присудили магистрантке второго курса Хэ Цзинвань. В своей конкурсной программе Цзинвань исполнила произведение китайского композитора Конг Лю на стихи Фань Сяобинь "Пение птиц на ветру".

Студентка четвертого курса Наталья Гогулько завоевала третье место с романсом Александра Гречанинова на стихи Сергея Городецкого "Восточная песня".

Хэ Цзинвань и Наталья Гогулько занимаются в классе доцента Людмилы Косенко.

Все победители награждены дипломами, статуэтками и памятными подарками.

Источник: пресс-служба ректора КГИК