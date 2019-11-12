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Студентка колледжа КГИК победила в двух международных конкурсах
Студентка четвертого курса колледжа Краснодарского государственного института культуры Александра Храпова завоевала Гран-при в отборочном Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества "Новые имена".
В номинации "Вокальное искусство" вокалистка сольно исполнила песню "Зеленая рощица". Ее талант высоко оценили члены жюри.
Кроме того, Александра стала лауреатом I степени в отборочном конкурсе Ежегодной международной премии в области исполнительского искусства "ART OPEN WORLD". Она выступала в номинации "Народный вокал"
Студентка учится по специальности "Сольное и хоровое народное пение". Руководитель вокалистки – профессор Иван Мякишев.
Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры