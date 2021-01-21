КУРОРТ СОЗЫВАЕТ ПОБРАТИМОВ НА «ФАРВАТЕР ДРУЖБЫ - ГЕЛЕНДЖИК»

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Первый в своей истории фестиваль-конкурс среди шести городов-побратимов Геленджика пройдет дистанционно.

Уже 21 января, стартует прием заявок на участие в конкурсе «Фарватер дружбы - Геленджик».

Прием открыт до 1 марта, а участники смогут присылать видеоработы в пяти номинациях: «Вокал», «Хореография», «Театральное искусство», «Народная музыка» и «Видеопрезентация». В первых четырех из них работы принимаются от участников четырех возрастных групп: 14 лет, 15-25, от 26 лет и смешанной, а в номинации «Видеопрезентация» свои наработки могут представить все желающие, в том числе и СМИ городов-побратимов.

Жюри в составе деятелей культуры и искусств России и городов-побратимов со 2 по 21 марта будут оценивать присланные видеоролики. Результаты будут обнародованы 25 марта.

Напомним, у нашего курорта шесть городов-побратимов. Это Ангулем (Франция), Хильдесхайм (Германия), Калифея (Греция), Витебск (Белоруссия), Нетания (Израиль) и Айя-Напа (Кипр). Фестиваль-конкурс проводится для укрепления международных культурных связей, развитие творческого сотрудничества и выявление талантливых людей.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик