Триумф вин «Абрау-Дюрсо» на Международном конкурсе  Mundus Vini 2021

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По итогам 28-го Международного винного конкурса Mundus Vini 2021 тихие и игристые вина Русского винного дома «Абрау-Дюрсо» завоевали 8 медалей — 3 золотых и 5 серебряных.

Особым достижением на конкурсе стал успех релиза из премиальной коллекции тихих вин «Шардоне Абрау-Дюрсо» урожая 2018 года, который удостоился почетного звания Best of Show Russia (лучшее вино из России, набравшее наибольшее количество баллов среди отечественных вин, заявленных на конкурс).

Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» представил на ежегодном международном конкурсе вин Mundus Vini 2021 в Нойштадте свои лучшие вина разных годов и завоевал сразу 3 золотые и 5 серебряных медалей. Самую высокую оценку получил образец из премиальной коллекции тихих вин «Шардоне Абрау-Дюрсо» урожая 2018 года, получивший золото и звание Best of Show Russia. Это вино имеет мягкий, округлый вкус с шелковистой текстурой и минеральными нотами, освежающей кислотностью и долгим послевкусием. В букете преобладают ароматы пряной ванили, спелого персика, луговых цветов, а также ощущаются тонкие нюансы дуба. Оно изготовлено из винограда сорта «шардоне», выращенного на лучших участках Абрау-Дюрсо. В прошлом году этот же образец был удостоен золотой медали и на другом престижнейшем конкурсе — Decanter World Wine Awards 2020.

Золотыми медалями также были отмечены «Каберне Совиньон Абрау-Дюрсо» урожая 2017 года и игристое из коллекции «Империал» Rose Brut 2015 года. «Каберне Совиньон Абрау-Дюрсо» в числе первых продегустировал один из самых уважаемых винных экспертов в мире Оз Кларк в 2019 году. Тогда он сказал: «Особенно меня впечатлило “Каберне Совиньон Абрау-Дюрсо”. Мощное и амбициозное вино станет настоящей визитной карточкой региона. Это яркий пример того, на что способны российские виноделы».

Новинка прошлого года, игристое вино Brut d’Or Blanc de Noirs 2017, было представлено на конкурсе Mundus Vini впервые и сразу завоевало серебро. В 2020 году, в честь своего 150-летия, Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» впервые пополнил коллекцию моносортовых игристых вин Brut d’Or новым релизом. Blanc de Noirs 2017 — это элегантное классическое игристое вино из винограда сорта «пино-нуар», собранного вручную на виноградниках Абрау-Дюрсо.

Кроме того, серебряными медалями были отмечены классические игристые вина из коллекций «Империал» Vintage Brut урожая 2016 года, Brut d’Or Blanc de Blancs 2017, Victor Dravigny Extra Brut 2017 и еще один релиз из коллекции тихих вин «Пино Нуар Абрау-Дюрсо» 2019.

«Мы очень гордимся достижениями наших вин на международных конкурсах такого высокого уровня, как Mundus Vini. В этом году шардоне из коллекции тихих вин получило звание Best of Show Russia, что еще раз доказывает, что “Абрау-Дюрсо” уверенно движется к тому, чтобы быть лидером не только на рынке игристых, но и тихих вин России. Такая высокая оценка мирового винного сообщества говорит о высочайшем мастерстве виноделов “Абрау-Дюрсо” и неизменно растущем качестве наших вин», — комментирует президент Группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

Конкурс Mundus Vini, организованный немецким издательством Meininger 20 лет назад, является одним из самых значимых событий в мире виноделия. Каждый год заявки на участие подают более 12 000 вин из разных уголков планеты. Экспертное жюри, состоящее из энологов, сомелье, специалистов винной индустрии и журналистов, оценивает вкус и качество образцов вслепую, не зная страны, названия, сорта вина и года урожая.

Перечень вин — призеров конкурса:

«Шардоне Абрау-Дюрсо» 2018 ЗНМП — золото и Best of Show Russia, «Каберне Совиньон Абрау-Дюрсо» 2017 ЗНМП — золото, «Империал» Rose Brut 2015 ЗГУ— золото, «Империал» Vintage Brut 2016 ЗГУ— серебро, «Пино Нуар Абрау-Дюрсо» 2019 ЗНМП — серебро, Brut d’Or Blanc de Blancs 2017 ЗГУ — серебро, Brut d’Or Blanc de Noirs 2017 ЗГУ — серебро, Victor Dravigny Extra Brut 2017 ЗГУ — серебро.



Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» — ведущий производитель игристых и тихих вин России. Удельное имение Абрау-Дюрсо основано в 1870 году по именному указу императора Александра II. Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» представляет коллекции виноделен: «Абрау-Дюрсо», «Винодельня Ведерниковъ», «Лоза» и др. Также компания является официальным и эксклюзивным дистрибьютором международных брендов: Mionetto Prosecco, Henkell и Torley. По итогам 2019 года Русским винным домом «Абрау-Дюрсо» было реализовано более 42,8 млн бутылок алкогольной продукции. В 2020 году Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» отметил 150-летний юбилей со дня основания.