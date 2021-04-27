Сезон светозвуковых фонтанов в Абрау-Дюрсо откроется в майские праздники

/Культура/

1, 2 и 3 мая 2021 года, на набережной озера Абрау, гости смогут найти развлечение на любой вкус.

Абрау-Дюрсо готовится ярко отметить майские праздники. Жители и гости курорта три дня смогут посещать различные праздничные локации на набережной, поучаствовать в кулинарный и танцевальных мастер-классах, попробовать вкусные и интересные блюда на фудкорте, послушать выступления одних из лучших кавер-групп ЮФО и стать первыми зрителями шоу фонтанов на озере Абрау в 2021 году. Светозвуковое представление посвящено 150-летию «Абрау-Дюрсо». По окончании выступления фонтана, 1 мая, небо над озером украсит праздничный фейерверк.

Все мероприятия, посвященные запуску шоу фонтанов, будут проходить в соответствии с действующими на территории Краснодарского края правилами безопасности с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Расписание открытия шоу фонтанов 2021 (набережная озера Абрау):

1 мая

11:00 – 21:00 Праздничный фудкорт

11:00 Приветствие ведущего, интерактивы, конкурсы, DJ

11:00 – 18:00 Мастер-классы по построению и пилотированию моделей самолетов

11:00 – 18:00 Детские мастер-классы, аквагрим

12:00 – 17:00 Парусная регата Wing To Go

13:00 – 15:00 Живые скульптуры

14:00 – 15:00 Мастер-класс по фитнес-танцам Zumba

15:00 – 17:00 Шоу великанов

17:00 – 19:00 Зеркальные люди

17:30 – 18:45 #этожеДиана – выступление кавер-певицы (Краснодар)

19:00 – 20:30 Кавер-группа «Бабушкин Кавёр» (Краснодар)

20:30 Торжественное открытие шоу фонтанов на озере Абрау

21:00 Праздничный фейерверк

2 мая

11:00 – 21:00 Праздничный фудкорт

11:00 Приветствие ведущего, интерактивы, конкурсы, DJ

11:00 – 18:00 Мастер-классы по построению и пилотированию моделей самолетов

11:00 – 18:00 Детские мастер-классы, аквагрим

12:00 – 17:00 Парусная регата Wing To Go

13:00 – 15:00 Живые скульптуры

14:00 – 15:00 Мастер-класс по фитнес-танцам Zumba

15:00 – 16:00 Гастрономический театр

15:00 – 17:00 Шоу великанов

15:30 – 17:00 Танцевальный флешмоб: танцуем сальсу и бачату

17:00 – 19:00 Зеркальные люди

17:30 – 18:45 Елизавета Шалуба (участница шоу «Голос»)

19:00 – 20:30 Кавер-группа The Hobots (Ростов-на-Дону)

20:30 – 21:00 Шоу фонтанов на озере Абрау

3 мая

11:00 – 21:00 Праздничный фудкорт

11:00 Приветствие ведущего, интерактивы, конкурсы, DJ

11:00 – 18:00 Мастер-классы по построению и пилотированию моделей самолетов

11:00 – 18:00 Детские мастер-классы, аквагрим

12:00 – 17:00 Парусная регата Wing To Go

13:00 – 15:00 Живые скульптуры

14:00 – 15:00 Мастер-класс по фитнес-танцам Zumba

15:00 – 16:00 Гастрономический театр

15:00 – 17:00 Шоу великанов

15:30 – 17:00 Танцевальный флешмоб: танцуем сальсу и бачату

17:00 – 19:00 Зеркальные люди

17:30 – 18:45 Выступление кавер-исполнителя

19:00 – 20:30 Кавер-группа «Укроп» (Краснодар)

20:30 – 21:00 Шоу фонтанов на озере Абрау

Источник: Центр туризма «Абрау-Дюрсо»