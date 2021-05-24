Vive le рок

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Отгремело Евровидение-2021 – событие долгожданное, а оттого еще больше насыщенное в эмоциональном и политическом плане. Нидерланды провели событие на очень достойном уровне, а предусмотрительность организаторов несколько раз оказалась востребованной и полезной.

Истощенная пандемией коронавируса Европа явно хотела лирики или полного отрыва. Отсюда и тройка победителей: Италия, Франция, Швейцария.

Состоялся триумф европейских языков – пьедестал почета заняли песни, спетые не на английском. Испытания, судя по всему, позволили Европе заглянуть вглубь себя и сосредоточиться на том, что объединяет страны – потому латынь (в виде своих потомков – французского и итальянского) заняла место английского в качестве lingua franca.

На этом фоне было сравнительно мало песен на родных (не широко распространенных языках), но они были оценены по достоинству. В общей схватке английского с латынью несколько затерялась, например, очень сильная песня Албании. Албанцы стараются присылать действительно сильные песни, пусть и на албанском. Рано или поздно это выстрелит. По аналогии с сербской «Молитвой».

Трендом этого года стала борьба за права женщин и равноправие – песен с подобным посылом было очень много. В общем-то именно поэтому на передний план в их внутренней борьбе все же вышла художественная ценность. Отсюда успехи Франции на фоне сравнительных неудач других «женских историй».

Вторым смысловом пластом стали мигранты. Таких песен и историй было всегда много на Евровидении, но в этом году их было чуть не большинство. Что опять же сыграло в пользу профессионализации – что видно на примере Швейцарии.

ЛГБТ – как всегда явно и ярко звучал. А BLM «не зашел» категорически – американские «расовые заморочки» оказались чужды большой Европе.

На конкурсе есть несколько традиционных форматов, в 2021 году двумя ключевыми стали лирика (с поп- и шансон-разновидностями), а также рок (рокопопс, симулякр рока, тяжелый поп). Два блока (Италия + Финляндия и Франция + Швейцария) набрали в сумме примерно одинаковые баллы с небольшим преимуществом франкофонной лирики.

Весьма высокий профессиональный уровень песен привел к конкуренции внутри каждого из блоков – в итоге Франция и Швейцария явно ослабили друг друга, оттого и не смогли победить. В конкуренции Италии и Финляндии предпочтение явно было на стороне более эпатажных итальянцев. Да и песня у них в целом была более «мемная», чем у финнов, которые ставку сделали только на припев.

На Евровидении сложно говорить о каких-то прорывах – как правило, все выступления выдержаны рамках нескольких классических форматов. Примечательной стала сравнительная неудача «танц-попа». В первой десятке к этому жанру можно отнести разве что Литву и Грецию.

Зато «теплое одеялко» лирической грусти или ненапряжного позитива было очень востребовано – помимо Швейцарии и Франции набрали солидные баллы Исландия (главная выстрелившая «темная лошадка»), Болгария и Португалия.

Вообще выступления традиционно балансировали между кристаллизацией лучших качеств своих жанров и рафинированной вторичности. Европа в этот раз в целом выбрала искренность и самобытность, которые ярко воплощали в первой десятке: Франция, Швейцария, Исландия, Украина, Россия.

Результаты сюрпризов не вызвали. Великобритания достигла своей цели – пробить дно – получила по итогу абсолютный ноль. Логично, учитывая брекзит.

Мнения профессионального жюри и зрителей в значительной степени совпали. Единственное яркое отличие – это как раз итальянцы. Победителями их сделали зрители. Географического голосования было не столь и много. Политическое в целом присутствовало, но не в таких одиозных проявлениях, как можно было бы ожидать. Хотя, например, российское профессиональное жюри высшей оценкой в 12 баллов поддержала лично Филиппа Киркорова.

Основной итог: музыка нас объединяет, а трудности дают возможность лучше понять самих себя. У музыкальной Европы это в общем-то получилось.

Источник: Телеграм-канал