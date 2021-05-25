Дизайнер КГИК завоевала две награды международного конкурса

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Студентка кафедры дизайна Краснодарского государственного института культуры Кристина Кучерова завоевала две награды X Международного фестиваля-конкурса театров моды и дизайнеров "АРТ-АВЕНЮ".

Конкурс проводился Союзом дизайнеров "Кама-Дизайн" в Набережных Челнах.

В номинации "Художественное проектирование коллекции одежды" студентка стала лауреатом II степени. Кристина представила эскизы коллекции для театрализованных представлений.

В номинации "Платье года" она заняла III место. Кристина представила авторское платье, выполненное в технике холодного батика, "Райская птица".

Студентка учится на четвертом курсе. Проекты выполнены под руководством старшего преподавателя кафедры дизайна Эллины Мелоян.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры