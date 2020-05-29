Краснодарская студентка победила в двух международных конкурсах

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Студентка кафедры эстрадно-джазового пения Краснодарского государственного института культуры Евгения Резник победила в двух международных конкурсах. Они проходили в онлайн-режиме.

В Международном конкурсе-фестивале "Чемпионат Москвы" Евгения стала победителем в номинации "Эстрадный вокал". Она исполнила песню на французском языке "Derni?re Danse" из репертуара певицы Indila.

В Международном конкурсе-фестивале искусства и творчества "Ореол славы" студентка КГИК стала лауреатом I степени в номинации "Моя Отчизна". Она исполнила песню "Россия-Матушка" из репертуара певицы Жасмин.

Конкурс проводился при информационной поддержке Министерства культуры РФ.

Евгения Резник учится на втором курсе. Класс преподавателя Надежды Подпориновой.

Благодарственные письма за подготовку студентки также были направлены ректору КГИК Сергею Зенгину и заведующей кафедрой эстрадно-джазового пения Наталье Дегтяревой.

Источник: пресс-служба ректора КГИК