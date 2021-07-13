Впервые сразу три олимпийские чемпионки исполнили роль Людмилы в мюзикле Татьяны Навки в Сочи Парке

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Впервые в истории мюзикла «Руслан и Людмила» Татьяна Навка, Алина Загитова и Аделина Сотникова исполнили главную женскую роль одновременно, каждая из олимпийских чемпионок каталась в своем эпизоде мюзикла на льду по мотивам поэмы А.С. Пушкина.

Единственный уникальный показ шоу с нестандартным режиссерским решением при поддержке ювелирной компании Mercury состоялся 11 июля, об этом сообщила генеральный продюсер шоу и автор идеи Татьяна Навка: «Это было невероятно красиво, три олимпийские чемпионки, три Людмилы на одной ледовой арене в одной шоу. Настоящая сказка наяву!»

Татьяна отметила, что у каждой фигуристки свой стиль катания и свое видение образа главной героини произведения Пушкина, поэтому она очень советует всем гостям Сочи Парка сходить сразу на несколько спектаклей, которые будут идти до 30 сентября.

Cразу после показа гости Сочи Парка смогли сфотографироваться с олимпийскими чемпионками.

Гастроли мюзикла «Руслан и Людмила», одного из самых зрелищных и масштабных проектов за всю историю ледовых шоу, продолжатся до 30 сентября 2021 года. Специально для «Руслана и Людмилы» сценическую площадку «Сочи Парк Арены», самого большого в России циркового шатра, трансформировали в современную ледовую арену площадью более 800 м2. Для создания покрытия потребовалось более 160 кубометров льда. «От замысла до реализации идеи прошло 2,5 месяца, и мы действительно волновались, ведь это первый опыт запуска столь масштабного ледового проекта в российском тематическом парке», - говорит Людмила Кузнецова, генеральный директор Сочи Парка. Она также отметила, что мюзикл на льду «Руслан и Людмила» входит в единый билет развлечений Сочи Парка и не требует дополнительной оплаты.

В ледовом спектакле также задействованы пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, многократные чемпионы Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Олимпийский чемпион Виктор Петренко, четырехкратный чемпион России, многократный призер чемпионатов Европы и мира Максим Ковтун, чемпион Crystal Skate, бронзовый призер Santa Claus Cup, серебряный призер Master's de Patinage Филип Уоррен, чемпион России среди юниоров, победитель и призер международных турниров Евгений Кузнецов, многократная чемпионка Сербии Елена Йованович, чемпион мира среди юниоров, чемпион Универсиады Нодари Маисурадзе, дуэт ледовых акробатов Алексей Полищук и Владимир Беседин и другие именитые спортсмены. Ведущие вокальные партии исполнили звезды российской эстрады: Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Ани Лорак, Александр Панайотов и многие другие.

Мюзикл на льду «Руслан и Людмила» в тематическом парке развлечений Сочи Парк можно увидеть до 30 сентября. Единый билет в парк, включающий прокаты на всех аттракционах и посещение всех шоу, можно приобрести на сайте sochipark.ru.

Источник: АО «Сочи-Парк»