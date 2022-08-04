Сталинградской битве Ивана Грозного - 450 лет

/Культура/

Битва при Молодях 29 июля - 2 августа 1572 года стала началом конца сильного государства Евразии - Крымского ханства, падением остатков Ногайской орды и дальнейшим возвышением Московского государства.

Сейчас крымских татар и ногайцев нет на карте даже в виде республик, русские цари вытеснили крымчаков к покровительствовавшим им османам, а калмыки додавили и рассеяли ногайцев со своей стороны.

У битвы при Молодях невероятное значение.

Вдумайтесь: в 1571 - м объединённое войско крымчаков, ногайцев и турок сжигает Москву.

Количество сожжённых заживо людей не поддаётся подсчётам.

Англичане ликовали насколько, что приводили завышенные желаемые данные в 800 тысяч человек.

В Москве говорили, что не было столба привязать коня, настолько мощный ущерб нанёс пожар.

60 - 150 тысяч русских было уведено в рабство.

Хан Девлет - Гирей был окрылён внезапной победой с 40 - тысячным войском над русскими не меньше англичан и поверил в себя.

Он мобилизовал войско в 3 раза большее через год и логично поехал "в Москву на царство".

Ошибки в обороне русскими в 1571 - м он трактовал как тотальную слабость русского государства.

Почему бы не щипать отдельные набегами, а захватить Русь целиком?

Но уже в 1572 - м русские уничтожают большую часть дееспособного мужского населения ханства, в походе Гирея погиб мужской цвет народа.

Русские давили бежавших крымчаков конницей, топили в Оке, среди погибших были сын, внук и зять Гирея.

В 2022 - м битве при Молодях исполняется 450 лет.

Это хороший повод вспомнить, что жизнь, свободу и государство русским никто не принёс, мы добыли это всё тяжёлым трудом и кровью.

Вспомнить имена великих полководцев: Михаил Воротынский, Дмитрий Хворостинин. Слава русским дружинам!

#история