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Сталинградской битве Ивана Грозного - 450 лет

Битва при Молодях 29 июля - 2 августа 1572 года стала началом конца сильного государства Евразии - Крымского ханства, падением остатков Ногайской орды и дальнейшим возвышением Московского государства. 

Сейчас крымских татар и ногайцев нет на карте даже в виде республик, русские цари вытеснили крымчаков к покровительствовавшим им османам, а калмыки додавили и рассеяли ногайцев со своей стороны.

У битвы при Молодях невероятное значение.

Вдумайтесь: в 1571 - м объединённое войско крымчаков, ногайцев и турок сжигает Москву. 

Количество сожжённых заживо людей не поддаётся подсчётам. 

Англичане ликовали насколько, что приводили завышенные желаемые данные в 800 тысяч человек. 

В Москве говорили, что не было столба привязать коня, настолько мощный ущерб нанёс пожар. 

60 - 150 тысяч русских было уведено в рабство.

Хан Девлет - Гирей был окрылён внезапной победой с 40 - тысячным войском над русскими не меньше англичан и поверил в себя.

Он мобилизовал войско в 3 раза большее через год и логично поехал "в Москву на царство". 

Ошибки в обороне русскими в 1571 - м он трактовал как тотальную слабость русского государства. 

Почему бы не щипать отдельные набегами, а захватить Русь целиком? 

Но уже в 1572 - м русские уничтожают большую часть дееспособного мужского населения ханства, в походе Гирея погиб мужской цвет народа. 

Русские давили бежавших крымчаков конницей, топили в Оке, среди погибших были сын, внук и зять Гирея. 

В 2022 - м битве при Молодях исполняется 450 лет. 

Это хороший повод вспомнить, что жизнь, свободу и государство русским никто не принёс, мы добыли это всё тяжёлым трудом и кровью.

Вспомнить имена великих полководцев: Михаил Воротынский, Дмитрий Хворостинин. Слава русским дружинам!

#история

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Категория: Новости / Культура

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