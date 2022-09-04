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На Кубани прошел ежегодный XI Абинский районный форум «Мы вместе, мы рядом, мы – сила!»

Абинчане встретили делегации из 41 муниципалитета. Форум посвящен территориальному общественному самоуправлению. В рамках региональной недели мероприятие посетил депутат Госдумы Иван Демченко.

На тематических площадках активисты обсудили вопросы экологии, туризма, правовой деятельности некоммерческих организаций. Общественники продолжают привлекать средства на реализацию социальных проектов, направленных на улучшения качества жизни.

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Категория: Новости / Культура

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