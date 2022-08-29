Депутат Госдумы Иван Демченко: сила единства территориального общественного самоуправления не раз доказала, что Кубань - одна команда!

/Общество/

Абинчане встретили делегации из 41 муниципалитета Кубани на ежегодном XI Абинском районном Форуме территориального общественного самоуправления «Мы вместе, мы рядом, мы - сила!».

На тематических площадках активисты обсудили вопросы экологии, туризма, правовой деятельности некоммерческих организаций. Главная задача - поделиться опытом с единомышленниками. Как, например, общественникам привлекать средства на реализацию социальных проектов и получать государственную поддержку.

- Объединение людей, проживающих на одной территории для развития не теряет свою актуальность. Название форума «Мы вместе, мы рядом, мы - сила!» точно отражает суть работы тосовцев - неравнодушных людей, которые работают на общее благо, - приветствуя участников форума, уточнил депутат Госдумы Иван Демченко.