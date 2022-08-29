/Общество/

Депутат Госдумы Иван Демченко: сила единства территориального общественного самоуправления не раз доказала, что Кубань - одна команда!

Абинчане встретили  делегации из 41 муниципалитета Кубани на ежегодном XI Абинском районном Форуме территориального общественного самоуправления «Мы вместе, мы рядом, мы - сила!». 

На тематических площадках активисты обсудили вопросы экологии, туризма, правовой деятельности некоммерческих организаций. Главная задача - поделиться опытом с единомышленниками. Как, например, общественникам привлекать средства на реализацию социальных проектов и получать государственную поддержку.  
- Объединение людей, проживающих на одной территории для развития не теряет свою актуальность. Название форума «Мы вместе, мы рядом, мы - сила!» точно отражает суть работы тосовцев - неравнодушных людей, которые работают на общее благо, - приветствуя участников форума, уточнил депутат Госдумы Иван Демченко.
Просмотров: 124 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

Дети из Харьковской области сшили флаг России для Харькова

Маленькие харьковчане отдохнули в Новороссийске

Депутат Госдумы Иван Демченко: социальные сети - один из инструментов  решения общих проблем 

Русфонд просит помощи для девочки из Анапы

Депутат Госдумы Иван Демченко: вопросы, поступающие в приемные партии «Единая Россия» - на контроле. 