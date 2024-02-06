В Анапе решали, как строить ДК в Супсехе

/Культура/

В городе-курорте провели выездной приём граждан Юрий Бурлачко и Иван Демченко.

Вместе с председателем ЗСК и депутатом Госдумы в диалоге участвовали мэр Анапы Василий Швец и председатель Совета Леонид Красноруцкий.

Как пишет газета «Анапское Черноморье», Екатерина Тихонова озвучила вопрос, волнующий многих жителей Супсеха – более 15 лет здесь нет Дома культуры.

Юрий Бурлачко отметил, что сейчас в регионе колоссальные средства направляются на развитие сферы культуры и примером по строительству соцобъектов для многих других муниципалитетов является Анапа.

Иван Демченко подчеркнул, что проблему знает, неоднократно общался с местными жителями и готов оказать поддержку в ее решении.

Василий Швец рассказал, что проект ДК уже подготовлен и находится на экспертизе. А дальше будут рассмотрены разные варианты, в том числе участие в нацпроекте «Культура».

Весной, когда проект ДК будет готов, постараются изыскать финансирование на федеральном уровне.