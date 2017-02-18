Актер театра и кино Илья Ермолов провел серию мастер-классов для участников «Детской Киноакадемии» в Анапе

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Самое сложное в работе с большой аудиторией – удержать ее внимание, а когда перед тобой несколько сотен детских глаз, то задача усложняется многократно. Тем не менее, на актерском мастер-классе Ильи Ермолова участники «Зимней Детской Киноакадемии», которая проходит во Всероссийском детском центре «Смена» (Анапа, Сукко), увлеченно внимали всему, что говорил и показывал их учитель.

«Мне очень нравится на «Киноакадемии», вы делаете большое и очень важное дело», - делится эмоциями актер, - «сегодня мы отрабатывали разные «актерские» упражнения, в большей степени направленные на развитие доверия к партнерам по команде» (дети, стоя спиной, «падали» со сцены на руки своих товарищей). По словам Ермолова, когда подобные вещи видишь в первый раз, результат не ощущается, но если понаблюдать за процессом несколько дней, то вырисовывается следующая картина: в первый день – половина детей отказывается в этом участвовать, во второй – они это делают с большой опаской, а на пятый – делают, не задумываясь о какой-либо опасности.

Иные упражнения на концентрацию, внимание, воображение, выдумку также способствуют общему развитию будущих актеров, ведь, как известно, в данной профессии мелочей не бывает. Илья Ермолов признается, что и сам он проходил через это, учась на первом курсе Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина: «Собственно, вся моя программа – это такая «сборная солянка» за все четыре года обучения».

По мнению Ильи Ермолова, «Киноакадемия» – это беспроигрышная лотерея: «…если кто-то из ребят в дальнейшем свяжет свою жизнь с кинематографом, я этому совершенно не удивлюсь, потому что есть действительно способные дети с неординарным видением. Если же этого не произойдет, то в любом случае работа педагогов не пройдет для них даром, потому что общение с интересными людьми, которые делятся своим опытом и вкладывают душу, формирует человека как личность. Мы – это то, какие люди попадались нам на пути», - подытожил актер.

Источник: Пресс-служба ВДЦ "Смена"