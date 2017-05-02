Номера исторического журнала «Родина» пополнили фонд Президентской библиотеки

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Оцифрованные выпуски исторического научно-популярного журнала «Родина» пополнили фонд Президентской библиотеки в рамках соглашения о сотрудничестве между библиотекой и редакцией «Российской газеты». Сегодня на портале Президентской библиотеки можно «полистать» номера «Родины» за 2017 год.

Темой январского выпуска исторического издания стали первооткрыватели: мореплаватели, промышленники, изыскатели и учёные. Читатель, в частности, узнает, где Пётр I прорубил второе окно в Европу, кого называют главным правителем Русской Америки, почему гениальный проект пионера электронно-вычислительной техники смертельно напугал советскую власть. Февральский номер «Родины» посвящён событиям, происходившим в России сто лет назад: в нём представлены воспоминания свидетелей Февральской революции, политические портреты вождей А. Ф. Керенского и В. И. Ленина, подробности отречения от престола Николая II, новости февральских газет 1917 года и т. д. Героями третьего номера стали И. Крамской, Д. Лихачёв, Л. Андреев, В. Распутин и Е. Евтушенко, а также многие другие.

«Задача „Родины“ – писать не историю событий, а истории людей. В центре каждого материала стоит человек – историческая личность или наш современник, и наша главная задача, чтобы этот человек был живым», – отметил заместитель главного редактора «Российской газеты», шеф-редактор журнала «Родина» Игорь Коц.

Журнал «Родина» сегодня – это продолжение традиций научно-популярной исторической журналистики, заложенных создателями одноименного дореволюционного издания еще в 1879 году. Современное издание выходит с января 1989 года и неизменно предоставляет читателю богатый просветительский материал. Его авторы – известные историки, археологи, писатели, публицисты. Полноцветный глянцевый журнал, богато иллюстрированный уникальными фотографиями и другими графическими материалами, адресован не только профессиональным историкам, но и любому читателю, неравнодушному к вопросам отечественной и мировой истории.

Президентская библиотека и редакция «Российской газеты» ведут активное взаимодействие. В конце 2016 года было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в Президентской библиотеке прошла мультимедийная выставка «Год журнала „Родина“ 2016: исторические события в историях людей». В феврале 2017 года состоялся видеолекторий, посвящённый 100-летию революции 1917 года в России. Сегодня в здании на Сенатской площади, 3 регулярно проводятся презентации свежих номеров исторического научно-популярного издания.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки