В Краснодарском крае прошла акция «Ночь музеев»

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Международная культурная акция, прошедшая 20 мая, собрала на Кубани около 270 тысяч участников и гостей.

Более 250 тысяч человек побывали в 60 музеях края, которые вчера с 19.00 до полуночи открыли двери для бесплатного посещения.

Международную акцию поддержали библиотечные, театральные, клубные, концертные организации края, подготовившие увлекательные программы с участием лучших творческих коллективов и исполнителей. Мероприятия прошли также в «Кубанькино», в Домах культуры, на площадках под открытым небом, в скверах и пешеходных зонах городов и станиц Кубани.

В 2017 году «Ночь музеев» посвятили 80-летию со дня образования Краснодарского края. Также в рамках акции прошли мероприятия, приуроченные к 100-летию революции 1917 года и Году экологии в России.

Источник: министерство культуры Краснодарского края