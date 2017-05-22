О поэте К. Н. Батюшкове говорили на видеолектории в Президентской библиотеке

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22 мая 2017 года в Президентской библиотеке состоялся видеолекторий из цикла «Знание о России» по теме «В предчувствии Пушкина: К. Н. Батюшков в русской литературе начала ХIХ века». Мероприятие было приурочено к 230-летию со дня рождения поэта, а также 200-летию выхода его сборника «Опыты в стихах и прозе».

Доктор филологических наук, профессор, ведущий специалист Арзамасского филиала Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского Вячеслав Анатольевич Кошелев рассказал слушателям о жизни К. Н. Батюшкова, а также о значении его деятельности для русской словесности первой трети ХIХ века: «В 1824 году Пушкин констатировал: „...Батюшков, счастливый сподвижник Ломоносова, сделал для русского языка то же самое, что Петрарка для италианского...“. Эта ёмкая характеристика, точно указывая сопоставимые с Батюшковым фигуры крупнейших националь­ных поэтов, гениально определяет его место в истории русской литерату­ры».

Литературный критик, член Союза писателей Санкт-Петербурга Алексей Геннадьевич Машевский также говорил о влиянии лирики К. Н. Батюшкова на формирование «школы гармонической точности», к которой принадлежал, в том числе, и Александр Сергеевич Пушкин: «Батюшков был признанным кумиром юного Пушкина. Пушкин подражал ему в ранних стихах своих больше, чем кому-либо из современников. На это указал еще Белинский: „…влияние Батюшкова на Пушкина виднее, чем влияние Жуковского. Это влияние особенно заметно в стихе, столь артистическом и художественном: не имея Батюшкова своим предшественником, Пушкин едва ли мог выработать себе такой стих“».

«Опыты в стихах и прозе» вышли в 1817 году. Двухтомник быстро разошёлся среди читающей публики и принёс автору большую популярность. Сегодня у читателей есть уникальная возможность «полистать» выпущенную двести лет назад книгу – её электронная копия представлена на официальном портале Президентской библиотеки в открытом доступе. Название книги, восходящее к «Опытам» французского мыслителя М. Монтеня, указывало, что автор всегда пытался «опытным» путем создать нечто новое для своего времени. «…Батюшков зачерпнул такой большой ковш знаний в древностях, в языке русском и славянском; – восхищается современник, – он берёт, вставляет странное, низкое, обветшалое слово или непонятное выражение – и слово сие является новым, благородным и звучным, и выражение ясно и сильно!».

В видеолектории приняли участие студенты Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина, педагогических колледжей Санкт-Петербурга; в режиме видео-конференц-связи – сотрудники и гости научных библиотек Барнаула, Новгорода, Пскова, а также учащиеся Северо-Кавказского федерального университета.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки