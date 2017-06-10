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Артисты Балтийского флота в выходные и праздничные дни дадут концерты для военнослужащих

Артисты ансамбля песни и пляски Балтийского флота, концертных ансамблей «Черные береты» дадут праздничные концерты в Калининграде, Балтийске и в клубах воинских частей в Калининградской области.

Артисты военных учреждений культуры Балтийского флота побывают с концертами в воинских частях и на полигонах в Калининградской области.

Концертная группа ансамбля песни и пляски БФ отработает на полигоне Хмелевка и в частях 11 армейского корпуса флота.

Концертный ансамбль «Черные береты» 12 июня выступит на центральной площади г. Калининграда.

Всего флотские артисты и самодеятельные коллективы учреждений культуры БФ в праздничные дни дадут более 5 концертов в соединениях и частях Балтийского флота.

Источник: пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

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Категория: Новости / Культура

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