Рисунки Ивана Айвазовского из коллекции Петергофа впервые представлены на выставке

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В Центральном военно-морском музее Санкт-Петербурга проходит выставка «Морская симфония Ивана Айвазовского», в рамках которой музей-заповедник «Петергоф» впервые представил широкой публике серию графических работ знаменитого мариниста из собственной коллекции.

14 рисунков, изображающих маневры Черноморского флота, виды Николаева и Севастополя, были выполнены Иваном Айвазовским в 1845-1846 годах, незадолго до начала Крымской войны, когда художник был прикомандирован к свите императора Николая I. Графическая серия предшествовала исполнению императорского заказа по составлению видов черноморских портов. Помимо документальной тщательности графические листы отличает виртуозность исполнения и тонкий лиризм.

«В экспозицию вошли работы Айвазовского, которые обычно не представлены в постоянной экспозиции, поскольку акварели требуют особого ухода и особых условий хранения, - сказала на открытии выставки заведующая фондовым отделом ГМЗ «Петергоф» Ольга Захарова. - Теперь у всех желающих появилась счастливая возможность открыть для себя новую грань таланта Ивана Айвазовского. Появилась она благодаря сотрудничеству двух музеев, которое, надеюсь, и впредь будет давать столь же прекрасные результаты».

Графику Ивана Айвазовского из собрания Петергофа можно увидеть на выставке в Центральном военно-морском музее до 1 октября 2017 года.

Источник: Минкультуры России