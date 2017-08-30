На Кубани открывается Музыкальный кадетский корпус

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4 сентября при Краснодарском государственном институте культуры открывается Музыкальный кадетский корпус, третий в России и единственный в нашем крае. Он создан по инициативе Министерства культуры РФ для подготовки специалистов с гуманитарно-музыкальным образованием, в основе которого лежат исторические принципы кадетского воспитания и этики, патриотизм, служение Родине.

Мальчики, закончившие начальную школу, будут получать здесь не только среднее (с пятого по 11-й класс), но и музыкальное образование, они будут обучаться игре на ударно-духовых инструментах, а также углубленно изучать несколько иностранных языков, литературу и историю, основы права и мировой художественной культуры, правила этикета. Преподавать кадетам будут Заслуженные артисты России и Кубани, лауреаты международных конкурсов, кандидаты наук.

20 ребят будут находиться на полном гособеспечении с шестиразовым питанием, дома с родителями ребята будут проводить выходные и каникулы.

Абитуриенты Музыкального кадетского корпуса приехали со всей России - от Крыма до Сургута. Но вступительные испытания прошли не все, выбрали лучших по результатам трех экзаменов.

Выпускники корпуса смогут стать дирижерами и исполнителями гражданского или военного оркестра. А желающие смогут получить высшее образование в институте культуры.

Торжественную церемонию открытия Музыкального кадетского корпуса и бюста композитора Н.А. Римского-Корсакова посетят первые лица Министерства культуры РФ, законодательной и исполнительной власти края, Краснодара, выдающиеся общественные деятели Кубани.

Источник: Пресс-служба Краснодарского государственного института культуры