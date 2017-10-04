В Новороссийске открыли выставку «Вам, потомки! 1967-2017 гг.»

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Почти 300 экспонатов из прошлого, среди которых 63 письма от молодёжи 60-х годов прошлого века, могут увидеть посетители выставки «Вам, потомки! 1967-2017 гг.» в Новороссийском историческом музеи-заповедники.

2 октября на открытие экспозиции вместе с представителями органов власти и общественностью собрались первые члены молодёжного патриотического объединения «Шхуна ровесников», которые в 1967 году были инициаторами акции «Послание потомкам». Для них это стало большим событием, вместившим в себя всю жизнь.

Капсулу времени, замурованную в бетонное основание опустили к подножью Суджукского маяка 50 лет назад. Все эти года она хранила послания молодых людей и знаковых личностей того времени. В своих обращениях они говорили об идеалах, в которые верили, делились мечтами и представлениями о будущем.

Бетонную плиту подняли 13 сентября этого года, а 20 сентября капсулу времени, извлечённую из массива, доставили в музей. Его сотрудники изучили и подготовили к экспозиции все послания. Среди них: письма, фильмы, периодическое издания, аудиозаписи. Каждый сможет найти для себя что-то особенно интересное. Для кого-то будет любопытным посмотреть художественный фильм той поры «Сказка о Мальчише Кибальчише», послушать легендарного диктора Юрия Левитана, прочитать в газетах «Новороссийский рабочий» о событиях 1967 года, увидеть старые фотографии и самое главное – познакомиться с письмами к нам из прошлого.

«Всё, что содержится в письмах, было написано искренне, от души. Я желаю нашим современникам правильно оценить тот посыл, который был адресован нам из 1967 года и постараться направить нашим потомкам такой же мощный заряд оптимизма и патриотизма», - сказал председатель Городской Думы Александр Шаталов.

Евгений Титков, и.о. заместителя главы МО г. Новороссийска напомнил, что уже почти год, как дан старт новой патриотической акции «Послание потомкам – 2017».

Источник: Пресс-служба администрации МО г. Новороссийска