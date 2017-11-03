День памяти Льва Гумилёва

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В Президентской библиотеке состоялись памятные мероприятия, посвящённые 105-летию со дня рождения и 25-летию ухода из жизни большого русского учёного и писателя Льва Николаевича Гумилёва (1912–1992). Немало интересных материалов представлено в рамках совместного проекта Президентской библиотеки и Министерства культуры Республики Татарстан, Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургского Дома национальностей, Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилёва, общества туркменской культуры в Санкт-Петербурге «Мекан» и Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга.

Как было отмечено на открытии мероприятия, в электронном фонде Президентской библиотеки накоплено большое количество документов и материалов о российской науке и самых ярких ученых, на портале выложены авторефераты наиболее значимых диссертаций, одна из которых посвящена Льву Николаевичу Гумилёву. Предполагается продолжить работу по изучению его творческого наследия и его масштабной нестандартной личности, мыслившей на стыке наук.

Юбилейные торжества начались с открытия фотовыставки «Дороги жизни», состоящей из 50 редких фотографий из семейного архива Гумилёвых. «Догадал же меня чёрт родиться в России, в семье двух поэтов…», – сетовал, переиначивая Пушкина, прошедший «школу» четырёх лагерных сроков Лев Николаевич и горькошутил, что до войны он сидел «за папу», а после войны – «за маму». Прекрасные фотографии молодых родителей, поэтов-акмеистов Серебряного века Николая Степановича Гумилёва и Анны Андреевны Ахматовой, стали украшением открывшейся в Президентской библиотеке экспозиции наряду со снимками достойных предков с обеих сторон.

Рядом – казенные «фас» и «профиль» стриженного наголо политзаключенного Льва Гумилёва, арестованного по доносам сначала за отца, якобы руководившего контрреволюционным заговором, потом за мать, «обуржуазившуюся поэтическую барыньку», но при этом автора поэмы «Реквием», написанной в перерывах между стоянием в очередях с тюремными передачами в годы массовых репрессий: «Нет, и не под чуждым небосводом, И не под защитой чуждых крыл, – Я была тогда с моим народом, Там, где мой народ, к несчастью, был».

Такие события в жизни могли бы сломать кого угодно, но только не Льва Гумилёва, который даже в заключении продолжал напряженно обдумывать важные для него научные проблемы, писал фрагменты диссертации. Впоследствии жизнь свела его с заведующим отделом радиобиологии и экспериментальной генетики Института медицинской радиологии Н. В. Тимофеевым-Ресовским, за которым в научных кругах закрепилось прозвище «Зубр» – упорным, сосредоточенным, «неприрученным». Качества «вида, почти начисто истреблённого человеком», помогли обоим ученым утвердиться в списке русских ученых мирового класса.

Продолжением темы научного подвижничества Льва Гумилёва стал показ фильма «Воскресать, умирать и жить». Режиссёр картины Елена Плугатырёва поделилась с собравшимися: «Время было такое удивительное, перестроечное, когда на телевидении однажды сказали: можно всё! Я тогда работала в программе „Пятое колесо“, в которой мы лихорадочно (пока не запретили!) стали показывать людей, которых знали все, но никто никогда не видел. Я пришла к Гумилеву. „Нет, я интервью не даю“, – был ответ. „ Боитесь?“ – специально спросила его я. И это открыло мне дорогу в его дом. Бесстрашие его было вызывающим, это был человек огромной внутренней свободы».

Научную карьеру Гумилёва не назовешь тривиальной: Лев Николаевич написал три диссертации, одну из которых (вторую докторскую) на тему «Этногенез и биосфера Земли», ему не удалось защитить при жизни. Про эту – главную – работу его жизни рассказал старший научный сотрудник Президентской библиотеки Алексей Воронович, защитивший диссертацию на тему «Материалы личного архива Л. Н. Гумилева как исторический источник», её автореферат доступен на порталеПрезидентской библиотеки.

Труды опального историка особую популярность приобрели в 1990–2000 годы. А наследие он оставил обширное: 12 монографий и более 200 статей, посвящённых вопросам кочевниковедения, археологии, этнологии, истории России. Он является создателем пассионарной теории этногенеза, которая до сих пор вызывает ожесточённые споры и неприятие со стороны академических учёных. В наши дни вызывают особый интерес и приобретают практическую значимость исследования Льва Гумилёва по истории тюркских народов. Его идеи нашли применение и развитие не только в исторической науке, но и в сопредельных областях научного знания.

Особый акцент Алексей Воронович сделал на переписке Гумилева с коллегами: подчас по объему она была не меньше иных научных брошюр. В письмах разворачивались нешуточные научные дискуссии с биологами М. Е. Лобашевым и Б. С. Кузиным, также Гумилёв состоял в переписке с учёными Г. В. Вернадским, П. Н. Савицким, Н. В. Тимофеевым-Ресовским.

Называвший себя «последним евразийцем», Гумилев-младший писал: «У евразийства не просто большое будущее – в ближайшей и отдаленной перспективе ему нет просто альтернативы ни в теоретическом, ни в практическом плане. Почему? Да потому, что евразийство – это путь сотрудничества (а не конфронтации), взаимопонимания (а не распрей), равноправия больших и малых народов (а не махрового национализма и шовинизма)».

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки