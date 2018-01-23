Всероссийский конкурс "Жемчужина Кубани" пройдет в Краснодаре

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В Краснодарском государственном институте культуры с 28 февраля по 3 марта пройдет VI Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах "Жемчужина Кубани" (баян, аккордеон). Заявки на участие принимаются до 15 февраля.

Конкурс проводится по следующим номинациям: "Солисты" (баян/аккордеон, классическое направление), "Эстрада" (баян/аккордеон, эстрадное направление), "Гармонь" и "Ансамбли" (дуэты, трио, квартеты, квинтеты, секстеты, септеты, большие ансамбли, оркестры).

Оценивать выступление конкурсантов разных возрастных категорий будет компетентное жюри под председательством народного артиста России, профессора Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского Виктора Романько. Сопредседатель – заслуженный работник культуры России, профессор, декан факультета "Консерватория" Краснодарского государственного института культуры Владимир Детков.

Источник: Пресс-служба Краснодарского государственного института культуры