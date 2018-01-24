24 января 1720 года Пётр I утвердил первый Морской устав

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На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться как с его раритетными изданиями XVIII–XIX веков, так и с исследовательскими материалами, раскрывающими историю, содержание и значение этого важного документа.

В частности, ему посвящена видеолекция кандидата исторических наук, доцента исторического факультета СПбГУ Николая Рогулина «Морской устав Петра Великого и военное законодательство петровского времени». Автор во вступлении подчёркивает: без изучения законодательства нельзя понять военную историю и те процессы, которые происходили в армии и на флоте.

Царь-реформатор создавал флот с нуля, у него не было возможности опереться на опыт предшествующих поколений, он мог использовать только опыт европейских морских держав. Именно поэтому Пётр I, который считал, что сначала всё необходимо опробовать на практике, не спешит сразу же создавать законодательную базу для флота, она складывается постепенно. Так, в 1708 году издаются «Генералные сигналы, надзираемые во флоте, во время бою», в 1714-м – «Книга ордера или во флоте морских прав», «Инструкции и артикулы военные надлежащие к россиискому флоту», выходят и другие важные документы, из которых впоследствии сложатся правила военного и морского мореплавания.

Пётр I приступает к разработке Морского устава в 1715 году, но отдельной книгой он был издан только через пять лет. Во введении к нему говорится: «…Понеже сие дело необходимо нужное есть Государству (по оной присловице: что всякий Потентат, которой едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет. А который и флот имеет, обе руки имеет) того ради сей Воинской Морской Устав учиняли, дабы всякий знал свою должность, и неведением никто б не отговаривался».

Стоит также отметить предисловие к Уставу, написанное императором при содействииепископа Феофана Прокоповича. В нём не только излагается история русского флота вплоть до 1719 года, но и объясняется необходимость его создания для России.

Устав Петра I включал положения о высшем командном составе Военно-морского флота и статьи, определявшие тактику эскадры, постановления о старшинстве чинов, о почестях и внешних отличиях кораблей, «о флагах и вымпелах, о фонарях, о салютах и флагах торговых...». Также в документе говорилось об организации боевого корабля и обязанностях членов экипажа, он регламентировал правила поведения на корабле, численность офицерских слуг согласно рангам, способы определения вознаграждения за взятие неприятельских судов. Ещё одна часть представляла собой военно-морской судебный и дисциплинарный уставы. Также к Морскому уставу прилагались формы ведомостей судовой отчётности, книга сигналов и правила дозорной службы.

Устав Петра Великого стал важнейшим законодательным документом российского флота. После доработки он был переиздан в 1724 году и с незначительными изменениями действовал до 1797 года, когда был заменён новым, учитывавшим изменение представлений о способах ведения боя.

Тем не менее, многие положения новых вариантов Морского устава опираются именно на принципы, заложенные Петром I. Так, в Морском уставе 1853 года в разделе «Общие обязанности чинов флота» читаем: «Все чины флота, во всякое время и при всех обстоятельствах, должны вести себя так, чтобы поддерживать честь русского имени и достоинство Русского флага».

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки