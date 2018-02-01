В Новороссийске прошла презентация культурно-просветительского проекта «Герои Кубани в летописи Великой Победы»

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В Новороссийском в кинотеатре «Нептун» 30 января 2018 г. состоялась презентация культурно-просветительского проекта «Герои Кубани в летописи Великой Победы». Проект патриотической направленности посвящен 75-летию со дня освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ. Это совместный проект министерства культуры Краснодарского края, министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, киностудии имени Николая Минервина и регионального телеканала «Звезда Кубани».

На мероприятие приехали ветераны, военнослужащие, курсанты Суворовского училища, студенты, представители управлений культуры Краснодарского края.

Почётным гостем на презентации стала начальник отдела библиотечной, музейной и кинодеятельности министерства культуры Краснодарского края – Мячина Т. В. Она сделала акцент на 5 переломных сражениях Великой Отечественной войны: Битва за Москву, Оборона Ленинграда, Сталинградская битва, Курская дуга, Битва за Кавказ, рассказала о значимости высадки десанта на Малой земле в ночь с 3 на 4 февраля 1943 г. «1943 год – это особый год, год переломных событий Великой Отечественной войны. Сегодня, спустя 75 лет, мы даём старт нашему проекту! От имени министра культуры Краснодарского края – Лапиной Виктории Юрьевны хочу поздравить с началом этого проекта на земле Новороссийска и сказать, что мы все помним о людях, благодаря которым мы живём на этой земле!», – заключила Татьяна Владимировна.

Начальник управления культуры г. Новороссийска Матвейчук В. В., от имени главы города – Дяченко И. А., также поздравил присутствующих со стартом культурно-просветительского проекта «Герои Кубани в летописи Великой Победы». «Дай бог, чтобы о Великой Отечественной войне мы знали из минувшей истории, литературы, фильмов, хроники, воспоминаний, и никогда больше не испытали тех ужасов войны, через которые прошли наши деды и прадеды, защищая Родину и освобождая ее от немецко-фашистских захватчиков. Счастья Вам, мира и благополучия!», - пожелал Вячеслав Васильевич.

Гостям показали фрагменты художественных советских фильмов, а также фрагменты новых кинолент современных режиссёров (в том числе режиссёров нашего края): «Три дня до весны» (режиссер Александр Касаткин), «В 6 часов вечера после войны» (режиссер Иван Пырьев), «Воздушный извозчик» (режиссер Герберт Раппапорт), «Два бойца» (режиссер Леонид Луков), «Жди меня» (режиссер Борис Иванов, Александр Столпер), «Она защищает Родину» (режиссер Фридрих Эрмлер), «Повесть о настоящем человеке» (режиссер Александр Столпер), «Рядовой Александр Матросов» (режиссер Леонид Луков), «Молодая гвардия» (режиссер Сергей Герасимов).

О краевом фильмофонде и об участии в мероприятии представителей муниципальных округов края – кураторов проекта рассказала директор краевого государственного учреждения «Кубанькино» - И. В. Сынкова.

Кубанский кинорежиссер, член жюри фестиваля любительских и профессиональных фильмов «Молодой киновек» Валерий Мельников презентовал свою работу – художественный фильм «Освобождение Краснодара».

Во второй части показа зрителям был представлен документальный фильм Валерия Тимощенко «Чистая победа. Величайшее воздушное сражение в истории». Это фильм о лётчиках-героях, сражавшихся с немецко-фашистскими захватчиками в небе над Кубанью.

В рамках проекта на территории Краснодарского края будут показываться художественные и документальные кинокартины, посвящённые Великой Отечественной войне. Фильмы российских и кубанских режиссеров будут представлены государственным автономным учреждением культуры Краснодарского края «Кубанькино», Краснодарской киностудией имени Николая Минервина и региональным телеканалом «Звезда Кубани». Пройдут музейные выставки, где будут выставлены предметы того времени, а также тематические книжные выставки в библиотеках. Мероприятия будут проводиться в учреждениях культуры ежемесячно, с приглашением участников и ветеранов войны и тыла, родственников героев-фронтовиков, жителей Кубани.

Благодаря культурно-просветительскому проекту «Герои Кубани в летописи Великой Победы», школьники и учащаяся молодежь всех муниципальных образований Краснодарского края смогут ближе познакомиться с героями и глубже осознать подвиг освободителей родной Кубани.

Источник: Управление культуры администрации МО Новороссийск