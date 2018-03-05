Гран-при конкурса "Жемчужина Кубани" уехал в Батайск

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В Краснодарском государственном институте культуры завершился VI Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах "Жемчужина Кубани" (баян, аккордеон). Он собрал музыкантов из разных уголков России.

Гран-при конкурса получил Дмитрий Милентьев из Батайска. Он выступал среди солистов в третьей категории номинации "Эстрада".

Лучших исполнителей определили в каждой категории. В некоторых номинациях звание «лауреатов» получили сразу несколько участников. А в других жюри не смогло определить победителя и присвоило только второе или третье место.

Среди победителей Андрей и Есения Резниченко из Краснодара. Брат и сестра выступали в одной номинации "Солисты. Классика", но в разных возрастных категориях. Оба исполнителя удостоились первого места: Андрей стал победителем в третьей возрастной категории, а Есения – в первой.

За время проведения конкурса участники посетили мастер-классы членов жюри, а также концерт председателя жюри, народного артиста России, профессора Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского, лауреата международных и всероссийских конкурсов Виктора Романько.

Источник: Пресс-служба Краснодарского государственного института культур